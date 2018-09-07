Владимир Путин внес в Госдуму поправки, предусматривающие уголовную ответственность за необоснованное увольнение и отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста. Согласно поправкам работодатель будет штрафоваться до 200 тысяч рублей или отправляться на обязательные работы на срок до 360-ти часов. Свои поправки предложили и депутаты от «Единая Россия». Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Турчак рассчитывает, что поправки о льготах для людей предпенсионного возраста будут приняты во всех регионах в течение осенней сессии Госдумы.