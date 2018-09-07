Путин внес поправки — они влекут уголовную ответственность за необоснованное увольнение предпенсионного возраста людей
Владимир Путин внес в Госдуму поправки, предусматривающие уголовную ответственность за необоснованное увольнение и отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста. Согласно поправкам работодатель будет штрафоваться до 200 тысяч рублей или отправляться на обязательные работы на срок до 360-ти часов. Свои поправки предложили и депутаты от «Единая Россия». Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Турчак рассчитывает, что поправки о льготах для людей предпенсионного возраста будут приняты во всех регионах в течение осенней сессии Госдумы.
Комментарии16
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lager23 07 сентября 2018 | 00:21
Необоснованный отказ в приёме на работу человека предпенсионного возраста понятие относительное, страну наводнят безработные предпенсионного возраста, или их будут брать на работу по минимальной ставке з/п.
Ещё большая нищета старшего поколения и увеличение бомжей — ближайшая перспектива РФ, напоминающая геноцид!
pusin_patriot 07 сентября 2018 | 00:29
lager23: По минимальной ставке и без официального оформления, подсобники, дворники - уборщики, посудомойки, сезонные работники и прочие: "подай, принеси, пошел нафиг не мешай"...
gordy 07 сентября 2018 | 00:52
"...они влекут уголовную ответственность за необоснованное увольнение предпенсионного возраста людей"
Проведёте аттестацию - получите обоснование?
vsevolodsamara 07 сентября 2018 | 00:34
По моему у вовки активировалась система самоуничтожения, а поскольку Россия это вовка, то кирдык скоро ей видимо.
danko1 07 сентября 2018 | 00:41
vsevolodsamara: Ладно бы он сам самоуничтожился. С ним и так, судя по полному бреду его выступлений, давно должны были бы психиатры заниматься.
А он не только Россию уничтожает, но и грозится Мир уничтожить, предупредив, что привык бить первым.
А учитывая злобность его характера и безжалостность к жертвам, он готов планету уничтожить.
danko1 07 сентября 2018 | 00:21
Конченный дебил этот питерский бандит.
Для этого брехуна кремлевского, обещавшего 25 млн. рабочих мест и совравшего как всегда, давно самому надо уголовную ответственность ввести.
Молодые без работы сидят, а этот тупица думает, что уголовной ответственностью напугает и старых на работу принимать будут, когда поводов для отказа и увольнения достаточно прочих.
plank1957 07 сентября 2018 | 00:23
Поправки на редкость тупые, видимо под стать автору.
pusin_patriot 07 сентября 2018 | 00:26
Т.е. безработному предпенсионеру нужно будет подать в суд, пройти все слушания с инстанциями и если он сможет доказать необоснованность, а не то что место уже было занято на момент обращения, к примеру, тогда, через несколько месяцев, он сможет чего-то добиться?
И напротив него работодатель, которому уволить "предпенсионера" будет уже проблемой и уже ему придется доказывать, что увольнение было законно.
В результате если ранее формально вас ещё могли взять на работу допустим под 60 (хотя там уже и были бы предложения далекие от основного рода деятельности, но там уж куда-нибудь при таком раскладе), то сейчас и пенсия будет с 65, и работодатели шарахаться от людей возраста 50 лет + 1 день.
Т.е. копить на пенсию вам нужно с расчетом что работы может не быть с 50 лет, после этих поправочек подполковника Штыбзица. Причем самому и куда-то в баночку с валютой и иными ценностями, потому что все накопления государство может запросто украсть.
Спасибо, дядя вов, за заботу и внимание, твой благодарный представитель народа!
stebinmaku 07 сентября 2018 | 00:26
...
- Ты за что-чалишься-то?
- Да предпенсионера-тунеядца уволил..
tks 07 сентября 2018 | 00:27
Правильно, нужно добавить останкам нормального частного бизнеса проблем!
А вот у бизнеса Кентов Путэна проблем итак уже 20 лет как нет. Вообще никаких. Может, потому, что их бизнес никакой?
sim202_ 07 сентября 2018 | 00:27
Идиотизм рулит.
sim202_ 07 сентября 2018 | 00:27
Идиотизм рулит.
allpha00 07 сентября 2018 | 00:41
Уголовное наказание за абсолютно административный поступок, если вообще проступок. Плюс прямое вмешательство в деятельность организации. И как они будут определять обоснованность отказа в приеме на работу, интересно знать... почти каждого можно при желании прокатить на вопросах при собеседовании.
Или вот у нас, в отдел сотни человек резюме подали. Кто-то из них мог быть того самого возраста. Как нам доказывать, что мы предпочли по навыкам, а не по возрасту? Это получается та штука, над которой мы смеемся про запад, что там негров и женщин нанимать заставляют по квотам. А у нас так со стариками выйдет.
byaka50 07 сентября 2018 | 00:41
Как уничтожить любой бизнес (или отобрать): подослать пенсионера (не подходящего по знаниям, квалификации, жулика, лоха, пьяницу...) для устройства на работу и получить "необоснованный" отказ. Дальше для предпринимателя следствие на год, сидение в сизо...
salut__521 07 сентября 2018 | 00:43
Пусть фюрер свои поправки, цена которым грош, засунет себе в нижний сфинктер, пока там свободно место для кола...
delovoy_podolsk 07 сентября 2018 | 00:55
Всё неадекватнее, запутаннее, оригинальнее становятся Законы в РФ. Всё проще и проще по ним становится подставлять и сажать предпринимателей и бизнесменов.