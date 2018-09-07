Осужденный за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов планирует сегодня встретиться с адвокатом

После последней встречи с заключенным адвокат Дмитрий Динзе рассказывал, что здоровье Сенцова ухудшилось и его грозились забрать в реанимацию и насильно кормить.

Олег Сенцов приговорен к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая режиссер объявил голодовку.