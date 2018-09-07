Осужденный за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов планирует сегодня встретиться с адвокатом
После последней встречи с заключенным адвокат Дмитрий Динзе рассказывал, что здоровье Сенцова ухудшилось и его грозились забрать в реанимацию и насильно кормить.
Олег Сенцов приговорен к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая режиссер объявил голодовку.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
korikov 07 сентября 2018 | 00:31
Талантливые режиссеры приобретают известность благодаря своим фильмам и наградам, которые получают их фильмы, а отбросы получают известность благодаря скандалам, дебильным политическим акциям и преступлениям.
Вот так не снявший ни одного фильма "режиссёр" Сенцов приобрёл популярность - поджёг дом религиозного деятеля и пытался взорвать памятник, теперь он герой для такого же отмороженного общества как он сам.
fresh_breeze 07 сентября 2018 | 00:36
"и его грозились забрать в реанимацию и насильно кормить. "
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ужос! Стивен Кинг нервно курит в сторонке.
Динзе, скажи лучше, у него ещё третий глаз от голода не открылся?