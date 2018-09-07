Следственный комитет сегодня будет ходатайствовать о продлении домашнего ареста Кириллу Серебренникову
Адвокаты режиссера подчеркивают, что заседание будет проходить без их присутствия.
Следствие будет просить продлить срок домашнего ареста, зная о невозможности участия адвокатов в процессе. Об этом ТАСС рассказал защитник Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов. Он выразил недоумение тем, что заседание Мосгорсуда было назначено на сегодня, поскольку срок домашнего ареста истекает только 19 сентября. Кроме того, это решение еще не вступило в силу, рассмотрение жалобы было назначено на 11 сентября. По словам Харитонова, в начале недели он улетел в командировку, а еще один адвокат Серебренникова – Рината Литвина – находится на больничном. Поэтому на сегодняшнем заседании Серебренников заявит, что не может участвовать в процессе без адвоката. Защита рассчитывает, что рассмотрение ходатайства следствия перенесут на любую дату после 9 сентября, когда Харитонов вернется в Москву.
По версии следствия, Серебренников и другие фигуранты дела похитили 133 миллиона рублей, выделенных на развитие театрального проекта «Платформа».
Комментарии1
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korikov 07 сентября 2018 | 00:47
Герои "продвинутого" общества на которое сделала ставку западная пропаганда;
Режиссер Сенцов - не снял ни одного фильма, поджёг жилой дом и пытался взорвать памятник. Осуждён за терроризм.
Серебренников - режиссёр театра, ставил порно спектакли. Осуждён за мошенничество в особо крупном размере.
Павленский - якобы художник акционист, прибил яйца к брусчатке у Кремля, голый обмотался в колючую проволоку, поджёг дверь здания за что был осуждён, получил штраф и убежище во Франции, где сел в тюрьму на 10 лет за поджёг двери здания.
Троица Pussy Riot - устроили групповой секс в политехническом музее, одна из них засовывала курицу себе во влагалище в супермаркете, которую, наверно кто-то потом ещё купил, танцевали и орали матом в Храме Христа Спасителя, за что и были осуждены и приговорены к тюремному сроку.
Ну и там ещё целый список всяких фриков и моральных уродцев.
Как говорится, скажи кто для тебя герой и я скажу кто ТЫ.