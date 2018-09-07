Следственный комитет сегодня будет ходатайствовать о продлении домашнего ареста Кириллу Серебренникову

Адвокаты режиссера подчеркивают, что заседание будет проходить без их присутствия.

Следствие будет просить продлить срок домашнего ареста, зная о невозможности участия адвокатов в процессе. Об этом ТАСС рассказал защитник Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов. Он выразил недоумение тем, что заседание Мосгорсуда было назначено на сегодня, поскольку срок домашнего ареста истекает только 19 сентября. Кроме того, это решение еще не вступило в силу, рассмотрение жалобы было назначено на 11 сентября. По словам Харитонова, в начале недели он улетел в командировку, а еще один адвокат Серебренникова – Рината Литвина – находится на больничном. Поэтому на сегодняшнем заседании Серебренников заявит, что не может участвовать в процессе без адвоката. Защита рассчитывает, что рассмотрение ходатайства следствия перенесут на любую дату после 9 сентября, когда Харитонов вернется в Москву.

По версии следствия, Серебренников и другие фигуранты дела похитили 133 миллиона рублей, выделенных на развитие театрального проекта «Платформа».