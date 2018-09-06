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23:04, 06 сентября 2018

Франция станет в будущем первой страной, которая закроет все свои ТЭЦ

Это пообещал президент Эмманюэль Макрон. Конкретных сроков осуществления этой амбициозной программы он не привел, но  напомнил, что «год назад Франция приняла беспрецедентный план защиты климата». Франция, таким образом, будет производить электричество только на АЭС и за счет использования возобновляемых источников энергии.

Комментарии

3

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danko_dirka 06 сентября 2018 | 23:15

А в Германии Меркель все ас закрыла. Корова.

andreyoo 06 сентября 2018 | 23:16

Как интересно!
Франция закрывает ТЭЦ в борьбе за экологию.
Германия закрывает АЭС в борьбе за экологию.

buzukin1906 06 сентября 2018 | 23:19

andreyoo: Закрыть и Францию, и Германию в борьбе за экологию :) Солнце, воздух и дрова, а также высокоэнергетические коровьи лепешки...

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