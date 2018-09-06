Франция станет в будущем первой страной, которая закроет все свои ТЭЦ

Это пообещал президент Эмманюэль Макрон. Конкретных сроков осуществления этой амбициозной программы он не привел, но напомнил, что «год назад Франция приняла беспрецедентный план защиты климата». Франция, таким образом, будет производить электричество только на АЭС и за счет использования возобновляемых источников энергии.