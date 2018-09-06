Хакеры взломали базу данных авиакомпании British Airways

Похищены сведения о платежах по картам почти 400 тыс. клиентов. По сведениям «Скай-ньюс», авиаперевозчик сейчас связывается с пострадавшими. Между тем, представители British Airways заверили, что похищенные данные включают только информацию по безналичным расчетам и не затрагивают паспортные данные.