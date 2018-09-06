Пять человек погибли в ДТП в Липецкой области

Как передает недалеко от населенного пункта Добровский столкнулись два

легковых автомобиля, недалеко от населенного пункта Добровский столкнулись два легковых автомобиля. Еще один пострадавший госпитализирован. Предварительная причина аварии — выезд одного из автомобилей на встречную полосу.