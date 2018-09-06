Пять человек погибли в ДТП в Липецкой области
Как передает недалеко от населенного пункта Добровский столкнулись два
легковых автомобиля, недалеко от населенного пункта Добровский столкнулись два легковых автомобиля. Еще один пострадавший госпитализирован. Предварительная причина аварии — выезд одного из автомобилей на встречную полосу.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
begly_ 06 сентября 2018 | 23:22
Дороги бедой., и свободной продажи оружия не требуется.