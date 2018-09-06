Суд В Москве рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста экс-главе столичного главка СК  Александру Дрыманову

Суд В Москве завтра рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста бывшему главе столичного главка СК Александру Дрыманову. Генерал обвиняется в коррупции. Сам Дрыманов вину не признает и утверждает, что «готов к процессуальному сражению».