Суд В Москве рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста экс-главе столичного главка СК Александру Дрыманову
Суд В Москве завтра рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста бывшему главе столичного главка СК Александру Дрыманову. Генерал обвиняется в коррупции. Сам Дрыманов вину не признает и утверждает, что «готов к процессуальному сражению».
Комментарии1
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ded62ushka 06 сентября 2018 | 23:10
Ягненочек «готов к процессуальному сражению»...