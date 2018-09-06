Кандидат в президенты Бразилии Болсонару ранен ножом во время предвыборного мероприятия
Его состояние нормальное, сказал сын политика. Об этом сообщают РИА Новости.
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Его состояние нормальное, сказал сын политика. Об этом сообщают РИА Новости.
Британский министр по вопросам безопасности возложил на Путина ответственность за отравление Скрипалей в Солсбери В конечном итоге, Путин несет ответственность, поскольку является президентом и именно его правительство контролирует, финансирует и управляет военной разведкой ГРУ, — заявил Уоллес…
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