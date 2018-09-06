В Сенате США сегодня прошли слушания по новым санкциям по России
В Сенате США сегодня прошли слушания по новым санкциям по России — ранее в Конгресс было внесено несколько законопроектов на эту тему, и члены Банковского комитета сената заслушали сегодня экспертное мнение бывшего посла США в России Майкла Макфола и координатора по санкциям в Администрации Обамы Дэниэла Фрида.
Сегодняшние слушания в банковском комитете Сената США были вторыми из трех в серии слушаний по санкциям по России. Две недели назад перед сенаторами по итогам и эффективности ранее введенных санкций отчитывались чиновники Администрации Трампа. Сегодня с экспертным заключением выступали бывший посол США в России Майкл Макфол и координатор по санкциям в Администрации Обамы Дэниэл Фрид.
Открывая слушания, глава комитета сенатор-республиканец Майк Крэпо отметил, что с момента ввдения прошлым летом закона о санкциях — КААТСА, Владимир Путин отдал приказы об атаках химическим оружием в отношении граждан стран-союзниц США, и продолжает попытки подорвать демократии в США и Европе с помощью дезинформации и кибератак.
Сенатор отметил, что для того, чтобы санкции в отношении того же Ирана возымели реальное действия, понадобились десятилетия, хотя Россия, сказал сенатор, не Иран, потому что гораздо глубже вовлечена в глобальную экономику.
Майкл Макфол привел убедительные доказательства того, что санкции против России работают — российская экономика упала и растет медленно, ВВП сократился, а сильнейший удар пришелся на банки и компании, которые пытаются привлечь иностранный капитал. Растет отток капитала из России. Компания Экксон-Мобил отменила совместный инвестиционный проект с Роснефтью на полтриллионна долларов. В итоге, экономическое давление на Путина должно быть усилено — потому что Россия до сих пор находится в Крыму и на Донбасе, и нужно вводить больше санкций — как за уже нанесенный вред, так и сдерживающие санкции, сказал Макфол.
Дэниэл Фрид предупредил о возможной эскалации со стороны Путина в Украине и предложил вводить новые санкции против ближнего круга Путина и против российского госдолга, а также ввести запрет на финансирование госбанков, таких как ВТБ, но не всех сразу, потому что это даст негативный эффект в отношении Запада, сказал Фрид.
«Нет вопроса в том, что Путин должен заплатить за свои действия и что у США есть возможность призвать Москву к ответу», сказал глава банковского комитета Сената. Вопрос только в том, как именно США заставят Путина заплатить.
Следующие слушания по России в банковском комитете Сената США состоятся 12 сентября. Тема — «новые инструменты противостояния России».
Комментарии32
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 06 сентября 2018 | 22:34
Все-таки у питерского бандита нет ни малейшего понятия о совести.
Иначе бы давно в отставку ушел, понимая сколько вреда и горя России принес.
patrikk_1 06 сентября 2018 | 22:41
Нужно вводить больше санкций — как за уже нанесенный вред, так и сдерживающие санкции, сказал Макфол...
Американцы никогда больше не остановятся, пока не уничтожат наше государство. Выхода нет. Рано или поздно, но нам придётся нанести удар по городам и сёлам США и их союзников.
danko_dirka 06 сентября 2018 | 22:47
danko1: главное старая мрзчка данко1 ночью отметилась. Спец по сенкциям.
vilingrad 06 сентября 2018 | 22:59
patrikk_1: Дембель неизбежен, как крах капитализма;
Санкции неизбежны, как путинская деменция;
Развал России неизбежен, как и последующая ненужность бездарных троллей типа патриккк...
novirusic 06 сентября 2018 | 23:03
patrikk_1: Нанесешь, конечно, снимешь штаны, выставишь голый зад и пукнешь в сторону США.
При этом не обделайся, голубок, а то нанесение превратится в обмывание
sagen 06 сентября 2018 | 23:26
patrikk_1: Патрик, скорее бы. Мир устал ждать. Ты представляешь, Россия и Америка обмениваются ядерными ударами? Блеск... Великая Федеративная Финляндия до Урала, столица в Нью-Хельсинки, Старый Петербург - небольшой город, бывшая столица прозябает. Вайнахская Народная Республика до Дона, по Волге Великая Татарская Вайда, Астрахань переименовывается в Бестрахань, чтобы не узнали. Украина сдвигается чуть на Восток, От Ровно до Волги, отдавая Польше ей земли, а Польша возвращает немецкие. Сибирь та, понятное дело, Китаю, Дальний Восток и Сахалин отходят Японии. На месте Москвы, море - Русское Нечерное море. Мелкое, но зарыбим, будет польза... Тебя мы не забудем, твоим именем назовем кота.
ser_gey_love_roff 06 сентября 2018 | 23:09
Все-таки у питерского бандита нет ни малейшего понятия о совести.
_________
Теперь я спокоен, выпавшее знамя из рук Петросяна, вовремя подхвачено.
oldcitizen 06 сентября 2018 | 23:11
danko1: Иначе бы давно в отставку ушел,
=======================================
Он, конечно, болен на всю голову, но всё же не самоубийца. Отставка невозможна!
alien_3 06 сентября 2018 | 23:29
danko1: А может это его цель, разрушить Россию. Почему он должен в отставку уходить? Наоборот, должен продолжать делать то, что делает. У него хорошо получается.
deathmorozz 06 сентября 2018 | 22:35
Не успели дослушать ..уже опять обвинения.ха ха ха .войны Слава Богу не будет. а Россия если ответит ...никому мало не покажется.
novirusic 06 сентября 2018 | 23:05
deathmorozz: А много Россия сейчас уже не может. Вот беда.
Потому что и нападать на нее никто не сомневается. Свои дураки ее в гроб загонят.
Как СССР загнали.
monik_7 06 сентября 2018 | 22:35
Хорошо.
balamuto 06 сентября 2018 | 22:35
Да, уж мир катится к мировой войне, однозначно.
o_smirnov 06 сентября 2018 | 22:38
Политику санкций надо продолжать и усиливать, а потом ещё продолжать и ещё усиливать.
Российские власти должны получать удовольствие в растянутом виде.
vargor 06 сентября 2018 | 22:47
Русофобская истерика в США основанная на вранье и клевете продолжается. А толку? Ручонки у них коротки поставить нашу страну на колени. Этим идиотам до сих пор невдомёк, что иноземные атаки только сплачивают граждан России и никто не может нас победить. Потому что не купить русских никакими печенками, а плохишей в стране кот наплакал.
Санкции только укрепят Россию и сделают её полностью самодостаточной. И тогда мировым буржуям и вовсе нечем будет угрожать нашей стране. А если сунутся - закончат как Наполеон с Гитлером. Так что дружить нужно с Россией господа, а не воевать. И нечего устраивать провокации, травить людей и сваливать вину на нашу страну. Ничего у вас не выйдет.
alladinov 06 сентября 2018 | 23:00
vargor:
Скажи пожалуйста, вонючка, а ты лечиться не пробовал?
vilingrad 06 сентября 2018 | 23:01
vargor: Ручонки у них коротки поставить нашу страну на колени."
Уже. Ку-ку, дядя:)
grigol331 06 сентября 2018 | 23:03
vargor:
Хороший тост. Только зачем стаканом по столу стучать? Или никто не слушал?
novirusic 06 сентября 2018 | 23:07
vargor: Какой пафосный идиотизм ты изрыгнул. Сам-то веришь в этот дешевый бред?
Пока санкции просто закапывают Россию. И чем дальше тем глубже.
yuryr 06 сентября 2018 | 22:49
Люди, похоже, настроены очень серьезно и деловито. Не в пример нашим гопникам-авантюристам во власти и в ее холопской обслуге :-(
vlabumur 06 сентября 2018 | 22:51
"Акелла промахнулся! -… ... Стае нужен новый Вожак!"(С)
deathmorozz 06 сентября 2018 | 22:52
хм...видимо американцы думают что мы такие же как в 90-х. пусть конечно так и думают. но ..Россия -страна самодостаточная.возможно что правительство сообразит..что если что то делать надо создать станки. на станках будут созданы ..орудия труда..раньше ..дубина или копье..сегодня..вилка миска печка или лодка.и т.д нужно ..тяжелое машиностроение.
deathmorozz 06 сентября 2018 | 22:55
deathmorozz: при Ельцине была позиция мол..что все купим. да) было время)) но теперь только сами.
ze_danil 06 сентября 2018 | 23:28
deathmorozz: основная масса машиностроительных заводов (и вообще заводов, фабрик и пароходов) прекратили свою деятельность именно при Солнцеликом
советская промышленность в целом пережила 90-е года, но вот нулевые уже не шмогла
solonko 06 сентября 2018 | 23:04
deathmorozz: "Святая простота"...
Тебе никакое "тяжелое машиностроение" не поможет создать современные станки. "Вилка, миска, лодка" - это потолок России.
grigol331 06 сентября 2018 | 23:15
deathmorozz: сегодня..вилка миска печка или лодка
_____
Нет-нет, только лодка - беспилотная, высокоскоростная, с атомным движком (я в мультике видел), а вилкомиски нахрен не нужны - после завоевания Мира жратвы и бухла у вас будет завались, так что есть будете с лопат, а пить из канав.
pravdatut 06 сентября 2018 | 22:53
Хотя бы Господи, удачно его успокоили.
vadimp 06 сентября 2018 | 23:01
"Вопрос только в том, как именно США заставят Путина заплатить."
Ни как. Не с чего.
А вот народ попотеет.
nikchimzwet886 06 сентября 2018 | 23:04
Вводить за одно и тоже (Крым, Донбасс, Скрипалей, которых никто вообще знать не знал) десять раз санкции - всё равно, что десять раз сажать преступника в тюрьму за одно и то же преступление. Так то, хотя бы по решению суда.
mikhail_spb_ 06 сентября 2018 | 23:19
Почему при обсуждении своих антироссийских санкций американские сенаторы не уделили внимания пользе этих санкций для росэкономики и благосостояния народонаселения?!
Ведь Трамп обещал сделать Россию великой!
oleg_kievlyanin 06 сентября 2018 | 23:28
.....а мы можем.
oleg_kievlyanin 06 сентября 2018 | 23:30
oleg_kievlyanin: (опечатка) ......а мы мужаем