Депутат Красносельского района: Жители выступают против предложения «Ночлежки» открыть прачечную для бездомных
Жители Савеловского района выступают против предложения петербургской благотворительной организации «Ночлежка» открыть прачечную для бездомных в районе. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» муниципальный депутат Красносельского района Алексей Мохов.
По словам А.Мохова, жители Савеловского района опасаются, что открытие прачечной недалеко от жилых домов и детсада приведет «к повышению преступности». Он также отметил, что районная управа их в этом поддерживает.
Депутат пояснил, что благотворительная организация «Ночлежка», руководствуясь успешным опытом помощи бездомным в Санкт-Петербурге, решила открыть свой филиал в Москве. «Организацией были направлены запросы в сторону Министерства социальной защиты, в ДГИ. Двадцать с лишним депутатов Москвы независимых подписали обращения в Министерство социальной защиты», — рассказал А.Мохов. Поскольку, по его словам, государственного помещения организации предоставлено не было, она начала поиски помещения на коммерческой основе в пределах третьего транспортного кольца и выбрала Савеловский район.
А.Мохов отметил, что представители «Ночлежки» совместно с благотворительным фондом «Второе дыхание» организовали встречу с местными жителями по вопросу прачечной, однако компромисса достичь не удалось.
А.Мохов добавил, что единственным вариантом решения проблемы будет предоставление городом организации «помещения в пределах третьего транспортного кольца, но не в жилой зоне».
Он подчеркнул, что подобная инициатива помощи бездомным Москве нужна, поскольку существующий государственный Центр социальной адаптации имени Глинки в Люблино «охватывает небольшую часть общества».
Депутат также указал на существующую необходимость выстраивать в обществе определенное отношение к проблеме, так как ранее подобные вопросы не становились предметом дискуссий.
Комментарии2
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deathmorozz 06 сентября 2018 | 22:22
я не против.но если жжытели против...лучше ...перенести проект в место по =тише.
xentrax 06 сентября 2018 | 23:02
Район Савеловский, в котором я живу, возможно, самый убогий район в Москве. Здесь уже и так живут нищие, тут даже Авоська обанкротилась и закрылась. Нет приличных магазинов и парикмахерских, в школах расписание появляется к началу октября, УЗИ детям посылают делать в другой округ, автобусные маршруты не меняли со времен СССР, кинотеатр закрыли на реконструкцию, зато есть Вятский рынок и мыловарня.
А вот бомжей немного, район небогатый. Может хоть прачечная их привлечет...