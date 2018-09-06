Депутат Красносельского района: Жители выступают против предложения «Ночлежки» открыть прачечную для бездомных

Жители Савеловского района выступают против предложения петербургской благотворительной организации «Ночлежка» открыть прачечную для бездомных в районе. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» муниципальный депутат Красносельского района Алексей Мохов.

По словам А.Мохова, жители Савеловского района опасаются, что открытие прачечной недалеко от жилых домов и детсада приведет «к повышению преступности». Он также отметил, что районная управа их в этом поддерживает.

Депутат пояснил, что благотворительная организация «Ночлежка», руководствуясь успешным опытом помощи бездомным в Санкт-Петербурге, решила открыть свой филиал в Москве. «Организацией были направлены запросы в сторону Министерства социальной защиты, в ДГИ. Двадцать с лишним депутатов Москвы независимых подписали обращения в Министерство социальной защиты», — рассказал А.Мохов. Поскольку, по его словам, государственного помещения организации предоставлено не было, она начала поиски помещения на коммерческой основе в пределах третьего транспортного кольца и выбрала Савеловский район.

А.Мохов отметил, что представители «Ночлежки» совместно с благотворительным фондом «Второе дыхание» организовали встречу с местными жителями по вопросу прачечной, однако компромисса достичь не удалось.

А.Мохов добавил, что единственным вариантом решения проблемы будет предоставление городом организации «помещения в пределах третьего транспортного кольца, но не в жилой зоне».

Он подчеркнул, что подобная инициатива помощи бездомным Москве нужна, поскольку существующий государственный Центр социальной адаптации имени Глинки в Люблино «охватывает небольшую часть общества».

Депутат также указал на существующую необходимость выстраивать в обществе определенное отношение к проблеме, так как ранее подобные вопросы не становились предметом дискуссий.