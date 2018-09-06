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22:04, 06 сентября 2018

Власти Крыма попросили научные центры нейтрализовать источник химического выброса вблизи Армянска

ЧП произошло еще 24 августа, но власти региона пока не могут справиться с ситуацией.

В Крыму ждут данные проб, разосланных в научные центры страны, чтобы определить состав выбросов, которые накрыли Армянск. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов. По официальной версии, ухудшение экологической ситуации связано с испарениями кислотонакопителя на заводе «Крымский титан», который находится неподалеку от Армянска. На встрече с жителями Аксенов попытался успокоить людей

Пока «Крымский титан» все еще продолжает работу. По разным данным, печи предприятия полностью остановят 9-го или 15-го сентября.

Ситуацией обеспокоены и на Украине: там закрыли два из трех пунктов пропуска на границе с Крымом. В погранслужбе страны объяснили это решение опасной экологической ситуацией. Единственный оставшийся КПП «Джанкой» пока работает.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что выбросы в Крыму связаны с «учениями российских военных». По его словам, для предотвращения экологической катастрофы нужно создать комиссию с участием международного сообщества.

Комментарии

23

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kottigr1 06 сентября 2018 | 22:13

Если попросить Церетели поставить нано-батут и перебрасывать через фильтры Петрика святую воду Гундяева, то может всё получиться...

zemljanka 06 сентября 2018 | 22:32

Наука, говорите?
Планомерно уничтожали.
Когда рулят цапкиозерные - беды не миновать.

vilingrad 06 сентября 2018 | 23:03

kottigr1: Власти Крыма попросили научные центры"
А цирк( специалисты) уже уехал. А клоуны остались:(

andreyoo 06 сентября 2018 | 22:14

Что характерно. Наши и украинские якобы либеральные комментят сплошь злорадно. И именно они якобы искренне считают что Крым оккупирован и стало быть крымчане страдают под гнетом... А многие из них, либеральных комментатров, периодически даже активно настаивают, что крымчане продолжают оставаться громадянами, любить Украину, нежно хранят украинские паспорта ...
Но при этом радуются не ущербу "оккупантам" а именно ущербу жителям

kottigr1 06 сентября 2018 | 22:18

andreyoo: Не переживайте.. Украина уже приняла 1 700 000 беженцев из оккупированных армией РФ части областей Донецкой и Луганской областей(70% жителей проживавших там до войны).. Примет и 2 000 000 беженцев из Крыма.

ser_gey_love_roff 06 сентября 2018 | 22:29

kottigr1: Примем, только с материровой России принимать не бедем, пусьь издують в Северную Корею, а мы, в качестве гуманитарной помощи, обеспечим их безздомными собаками и силосом.

ser_gey_love_roff 06 сентября 2018 | 22:31

ser_gey_love_roff: извините за правописание, уж очень мелкая клавиатура на айфоне для моих пальцев, аыращенных на сале и сметане )

andreyoo 06 сентября 2018 | 22:39

kottigr1: Примет и 2 000 000 беженцев из Крыма.

--- ;-))) Ну... пока Россия принимает 3 000 000 гастарбайтеров из Украины. Вы сначала их убедите домой вернуться.

askol2016 06 сентября 2018 | 22:23

Просили камни с неба, а прилетела кислота!

macsimus001 06 сентября 2018 | 22:24

На встрече с жителями Аксенов попытался успокоить людей-------На всякий случай обвинив во всем Украину )))

sagen 06 сентября 2018 | 22:28

Все что можно было сделать одним местом - сделано. Нехватка воды (воду тратили на курортников) и жара привели к остановке фильтров, испарению кислоты и к кислотным дождям. Кислоту стали засыпать содой, как домохозяйка готовит тесто, но это привело к еще большей реакции и продуктами реакции засыпало огромную область. Теперь нужна только вода, много воды, очень много. Взять её неоткуда, Остается только провести молебен и ждать. Не будет обильных дождей будет вымершая земля на годы вперед. Север Крыма будет погублен. Но это еще не камни с неба, камни впереди.

macsimus001 06 сентября 2018 | 22:28

власти региона пока не могут справиться с ситуацией.---- Постепенно часть Крыма превращается,благодаря "мудрому " правлению гоблинов,в зону отчуждения.

deathmorozz 06 сентября 2018 | 22:29

даа...отходы просто так не уплывают.Доблестная ) Украина канал перекрыла. Баблишки нужны для очистных сооружений.после такого скандала ..уверен ,сооружения будут.

ura_123 06 сентября 2018 | 22:33

deathmorozz: Так канал перекрыли уж пару лет тому взад,а тут вот на тебе! Может инопланетяне? Ты подумай над этим...

ugiazov 06 сентября 2018 | 22:34

deathmorozz: А вот я не уверен.

ura_123 06 сентября 2018 | 22:30

Пригласите специалистов по ” новичку” )))

oneoretwo 06 сентября 2018 | 22:34

...попросили научные центры нейтрализовать источник химического выброса...
-----------------------------
...и еще бы какого-нибудь "дуста" от плешивых идиотов-холуев...

peresvet73 06 сентября 2018 | 22:40

А почему это просят власти а не владелец? Или его дерьмо будет за счёт бюджета разгребаться? Кто владелец?

andreyoo 06 сентября 2018 | 22:57

peresvet73: Кто владелец?
--- Фирташ

vilingrad 06 сентября 2018 | 23:07

andreyoo: Кто такой Фирташ?
Кошелек Януковича
Кто такой Янукович?
Смотрящий Путина по Украине.
А ты, дурачок, и не знал:)

andreyoo 06 сентября 2018 | 23:14

vilingrad: Кто такой Фирташ?
Кошелек Януковича
Кто такой Янукович?
Смотрящий Путина по Украине.

--- Ну... и... продолжай!
Кто такой Путин?
Наместник Бога на земле

tks 06 сентября 2018 | 22:50

Нанотехнологии, Чубайс, ау?? Где же вы?? Ваш выход!!

forum_participant 06 сентября 2018 | 23:01

Кто вообще додумался организовать вредное химическое производство в Крыму? Если руководство считает что причина аварии - перекрытие канала, то почему сразу не остановили производство? Может теперь у них хватит ума не запускать его снова.

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