Власти Крыма попросили научные центры нейтрализовать источник химического выброса вблизи Армянска
ЧП произошло еще 24 августа, но власти региона пока не могут справиться с ситуацией.
В Крыму ждут данные проб, разосланных в научные центры страны, чтобы определить состав выбросов, которые накрыли Армянск. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов. По официальной версии, ухудшение экологической ситуации связано с испарениями кислотонакопителя на заводе «Крымский титан», который находится неподалеку от Армянска. На встрече с жителями Аксенов попытался успокоить людей
Пока «Крымский титан» все еще продолжает работу. По разным данным, печи предприятия полностью остановят 9-го или 15-го сентября.
Ситуацией обеспокоены и на Украине: там закрыли два из трех пунктов пропуска на границе с Крымом. В погранслужбе страны объяснили это решение опасной экологической ситуацией. Единственный оставшийся КПП «Джанкой» пока работает.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что выбросы в Крыму связаны с «учениями российских военных». По его словам, для предотвращения экологической катастрофы нужно создать комиссию с участием международного сообщества.
Комментарии23
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kottigr1 06 сентября 2018 | 22:13
Если попросить Церетели поставить нано-батут и перебрасывать через фильтры Петрика святую воду Гундяева, то может всё получиться...
zemljanka 06 сентября 2018 | 22:32
Наука, говорите?
Планомерно уничтожали.
Когда рулят цапкиозерные - беды не миновать.
vilingrad 06 сентября 2018 | 23:03
kottigr1: Власти Крыма попросили научные центры"
А цирк( специалисты) уже уехал. А клоуны остались:(
andreyoo 06 сентября 2018 | 22:14
Что характерно. Наши и украинские якобы либеральные комментят сплошь злорадно. И именно они якобы искренне считают что Крым оккупирован и стало быть крымчане страдают под гнетом... А многие из них, либеральных комментатров, периодически даже активно настаивают, что крымчане продолжают оставаться громадянами, любить Украину, нежно хранят украинские паспорта ...
Но при этом радуются не ущербу "оккупантам" а именно ущербу жителям
kottigr1 06 сентября 2018 | 22:18
andreyoo: Не переживайте.. Украина уже приняла 1 700 000 беженцев из оккупированных армией РФ части областей Донецкой и Луганской областей(70% жителей проживавших там до войны).. Примет и 2 000 000 беженцев из Крыма.
ser_gey_love_roff 06 сентября 2018 | 22:29
kottigr1: Примем, только с материровой России принимать не бедем, пусьь издують в Северную Корею, а мы, в качестве гуманитарной помощи, обеспечим их безздомными собаками и силосом.
ser_gey_love_roff 06 сентября 2018 | 22:31
ser_gey_love_roff: извините за правописание, уж очень мелкая клавиатура на айфоне для моих пальцев, аыращенных на сале и сметане )
andreyoo 06 сентября 2018 | 22:39
kottigr1: Примет и 2 000 000 беженцев из Крыма.
--- ;-))) Ну... пока Россия принимает 3 000 000 гастарбайтеров из Украины. Вы сначала их убедите домой вернуться.
askol2016 06 сентября 2018 | 22:23
Просили камни с неба, а прилетела кислота!
macsimus001 06 сентября 2018 | 22:24
На встрече с жителями Аксенов попытался успокоить людей-------На всякий случай обвинив во всем Украину )))
sagen 06 сентября 2018 | 22:28
Все что можно было сделать одним местом - сделано. Нехватка воды (воду тратили на курортников) и жара привели к остановке фильтров, испарению кислоты и к кислотным дождям. Кислоту стали засыпать содой, как домохозяйка готовит тесто, но это привело к еще большей реакции и продуктами реакции засыпало огромную область. Теперь нужна только вода, много воды, очень много. Взять её неоткуда, Остается только провести молебен и ждать. Не будет обильных дождей будет вымершая земля на годы вперед. Север Крыма будет погублен. Но это еще не камни с неба, камни впереди.
macsimus001 06 сентября 2018 | 22:28
власти региона пока не могут справиться с ситуацией.---- Постепенно часть Крыма превращается,благодаря "мудрому " правлению гоблинов,в зону отчуждения.
deathmorozz 06 сентября 2018 | 22:29
даа...отходы просто так не уплывают.Доблестная ) Украина канал перекрыла. Баблишки нужны для очистных сооружений.после такого скандала ..уверен ,сооружения будут.
ura_123 06 сентября 2018 | 22:33
deathmorozz: Так канал перекрыли уж пару лет тому взад,а тут вот на тебе! Может инопланетяне? Ты подумай над этим...
ugiazov 06 сентября 2018 | 22:34
deathmorozz: А вот я не уверен.
ura_123 06 сентября 2018 | 22:30
Пригласите специалистов по ” новичку” )))
oneoretwo 06 сентября 2018 | 22:34
...попросили научные центры нейтрализовать источник химического выброса...
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...и еще бы какого-нибудь "дуста" от плешивых идиотов-холуев...
peresvet73 06 сентября 2018 | 22:40
А почему это просят власти а не владелец? Или его дерьмо будет за счёт бюджета разгребаться? Кто владелец?
andreyoo 06 сентября 2018 | 22:57
peresvet73: Кто владелец?
--- Фирташ
vilingrad 06 сентября 2018 | 23:07
andreyoo: Кто такой Фирташ?
Кошелек Януковича
Кто такой Янукович?
Смотрящий Путина по Украине.
А ты, дурачок, и не знал:)
andreyoo 06 сентября 2018 | 23:14
vilingrad: Кто такой Фирташ?
Кошелек Януковича
Кто такой Янукович?
Смотрящий Путина по Украине.
--- Ну... и... продолжай!
Кто такой Путин?
Наместник Бога на земле
tks 06 сентября 2018 | 22:50
Нанотехнологии, Чубайс, ау?? Где же вы?? Ваш выход!!
forum_participant 06 сентября 2018 | 23:01
Кто вообще додумался организовать вредное химическое производство в Крыму? Если руководство считает что причина аварии - перекрытие канала, то почему сразу не остановили производство? Может теперь у них хватит ума не запускать его снова.