Власти Крыма попросили научные центры нейтрализовать источник химического выброса вблизи Армянска

ЧП произошло еще 24 августа, но власти региона пока не могут справиться с ситуацией.

В Крыму ждут данные проб, разосланных в научные центры страны, чтобы определить состав выбросов, которые накрыли Армянск. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов. По официальной версии, ухудшение экологической ситуации связано с испарениями кислотонакопителя на заводе «Крымский титан», который находится неподалеку от Армянска. На встрече с жителями Аксенов попытался успокоить людей

Пока «Крымский титан» все еще продолжает работу. По разным данным, печи предприятия полностью остановят 9-го или 15-го сентября.

Ситуацией обеспокоены и на Украине: там закрыли два из трех пунктов пропуска на границе с Крымом. В погранслужбе страны объяснили это решение опасной экологической ситуацией. Единственный оставшийся КПП «Джанкой» пока работает.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что выбросы в Крыму связаны с «учениями российских военных». По его словам, для предотвращения экологической катастрофы нужно создать комиссию с участием международного сообщества.