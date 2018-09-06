Владимир Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту об изменении пенсионной системы
Владимир Путин внес в Госдуму поправки, предусматривающие уголовную ответственность за необоснованное увольнение и отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста. Согласно поправкам работодатель будет штрафоваться до 200 тысяч рублей или отправляться на обязательные работы на срок до 360-ти часов. Свои поправки предложили и депутаты от партии «Единая Россия». Как заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, средства, изъятые в рамках коррупционных дел, должны перечисляться в Пенсионный фонд.
В середине июля дума одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста до 65-ти лет для мужчин и до 63-х лет для женщин.
Комментарии16
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avturbin 06 сентября 2018 | 22:07
Дебилы, ля...tm
danko1 06 сентября 2018 | 22:42
avturbin: Только полные идиоты, которыми наша власть переполнена, могут принять такой закон.
Мало того, что могут уже не принимать на работу после 40, так и для отказа всегда много поводов есть, как и для увольнения.
А 25 млн. рабочих мест, обещанных кремлевским брехуном, так и нет.
И молодые без работы сидят.
jetsam 06 сентября 2018 | 22:10
сам внес? донес и не надорвался? силён....
"а, ведь мог плосто молду набить...." (с)В.Ленин
karlos2010 06 сентября 2018 | 22:20
Поборемся .09092018
basel812 06 сентября 2018 | 22:20
Вся эта история с поправками и переправками - дешевый и давно предсказанный спектакль
для ватных идиотов. К несчастью, идиотов этих в России, хоть пруд пруди.
askol2016 06 сентября 2018 | 22:20
Запретить, штрафовать, посадить... А что-нибудь хорошего для людей этот урод сделал за время своего правления?
danko1 06 сентября 2018 | 22:45
askol2016: Ну это если людьми считать его приближенных бандитов, которых он миллиардерами еще в 1-ый срок сделал.
Президентом россиян питерский гопник и бандит никогда не был.
marek 06 сентября 2018 | 22:26
Ну что, протест накрылся медным тазом? Гвозди бы делать из этих людей! (с) И забить себя дают, и сами себя похоронят без лишних хлопот для чиновных рож.
ugiazov 06 сентября 2018 | 22:29
Будет куча хитростей, чтобы не взять на работу или уволить стариков.
abuvgrobu 06 сентября 2018 | 22:34
Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
macsimus001 06 сентября 2018 | 22:35
Мясник зовет. За ним бараны сдуру
Топочут слепо, за звеном звено,
И те, с кого давно на бойне сняли шкуру,
Идут в строю с живыми заодно.(Б.Брехт)
bekipp 06 сентября 2018 | 22:42
Хорошо совсем пенсию не отменил, а может.
ramus 06 сентября 2018 | 22:47
Позор!
kp6ic 06 сентября 2018 | 22:51
сегодня весь день говорят не его тиви, как он понизил пенсионный овзраст для баб на 3 года и всякие прочие гостинцы вывалил на стол. красиво.
abumuslim 06 сентября 2018 | 22:59
В Китае началось постепенное снижение пенсионного возраста до уровня 55 лет у мужчин и 50 лет у женщин.
vadimp 06 сентября 2018 | 23:10
"Согласно поправкам работодатель будет штрафоваться ..."
Ой молодца!
Теперь не только "предпенсионным" работы не найти, но и тем кто на "пороге". А уж сколь таких уволят ...
"Благодетель" блин!