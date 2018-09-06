Владимир Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту об изменении пенсионной системы

Владимир Путин внес в Госдуму поправки, предусматривающие уголовную ответственность за необоснованное увольнение и отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста. Согласно поправкам работодатель будет штрафоваться до 200 тысяч рублей или отправляться на обязательные работы на срок до 360-ти часов. Свои поправки предложили и депутаты от партии «Единая Россия». Как заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, средства, изъятые в рамках коррупционных дел, должны перечисляться в Пенсионный фонд.

В середине июля дума одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста до 65-ти лет для мужчин и до 63-х лет для женщин.