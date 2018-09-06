Поиском подозреваемых в отравлении Скрипалей в Солсбери будет заниматься Интерпол при содействии Великобритании
Об этом на Совете безопасности ООН заявила официальный полпред Соединенного Королевства Карен Пирс.
По ее словам, британские власти не будут требовать экстрадиции россиян, так как Россия, как правило, не выдает своих граждан. Постпред России при ООН Василий Небензя в очередной раз отверг обвинения Лондона и назвал выводы Великобритании «русофобскими фантазиями».
Ранее США, Франция, Германия и Канада в совместном заявлении поддержали позицию Лондона о причастности России к покушению на Скрипалей с использованием вещества «Новичок» в британском Солсбери.
Комментарии17
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malanoff 06 сентября 2018 | 22:04
Россия в стороне , оказалась не заинтересованным лицом.
rabin_tagor 06 сентября 2018 | 22:18
malanoff: я вот чего не понимаю:
март 18-го. уже почти 4 года под санкциями. уже давно понятно, что дальше буде только хуже, неясна только скорость ухудшения
И вот зачем? Ну, могу еще понять про Литвиненко. И обстановка тогда еще была, как сейчас понятно, совсем мирная, и Литвиненко копал под тамбовских с выходом на путинских. не оправдать, но понять можно.
А Скрипаля (дочка случайно оказалась)-то зачем???
Что он такого узнал (явно, раньше не знал, а то бы в тюрьме от инфаркта умер), что его потребовалось убивать.
Про месть какую-то я не думаю, это уже совсем клиника.
malanoff 06 сентября 2018 | 22:22
rabin_tagor: Да тут всё просто , тупо " ЗНАЙНАШИХ"
rabin_tagor 06 сентября 2018 | 22:30
malanoff: да нет, не думаю.
ни с того, ни с сего...
была какая-то причина
может, бывшие сослуживцы с ним контактировали, мостики на запад мостили, а им всем показали, что за это бывает.
Думаю, Путин - не идиот, без нужды не убивает.
idruker 06 сентября 2018 | 22:35
rabin_tagor: Путин может и не идиот, но он уже вырастил такого монстра, что справиться с ним не может. Он изначально построил вертикаль, завязанную на нем самом. Т.е. никто за ней не должен следить, кроме него самого. Но он устал, или ему надоело, вот вертикаль и разбаловалась - под номинальным контролем и ответственностью президента распосясалась - все равно ведь за все ее шалости номинально отвечает президент. Как ее унять такую махину? ИМХО конечно
ugiazov 06 сентября 2018 | 22:42
idruker: Вам опять царь хорощий-бояре плохие?
malanoff 06 сентября 2018 | 22:37
rabin_tagor: "Думаю, Путин - не идиот, без нужды не убивает"
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Если бы не был идиотом , то не трогал бы хотя бы стариков , с его пенсионной реформой.
deathmorozz 06 сентября 2018 | 22:05
лучше с умным потерять ,чем с дураком найти. Не знаю как там Европа германия .при меркель-все понятно. но Финляндия и Австрия...ВРАВО!!!
zemljanka 06 сентября 2018 | 22:06
Небензя - устал. Не отбрешется...
malanoff 06 сентября 2018 | 22:18
zemljanka: Небензя хочет пойти на пенсию 60 + 30. Хочет поддержать путинские реформы. Рот не замолкает , как и у Захаровой , тоже рот работает..
deathmorozz 06 сентября 2018 | 22:44
malanoff: Небензя отлично все рассказал.
tiridas 06 сентября 2018 | 23:27
zemljanka: Никаких проблем! Англичанка сама подставилась отказавшись от сотрудничества с российской стороной. А за 5 месяцев запросов от МИД РФ накопилось порядочно.
mikhail_spb_ 06 сентября 2018 | 22:08
Главные страны капитала сплотились против Родины мирового пролетариата?
Надеюсь, бензя-небензя дал им наш решительный ответ на их антисоветскую, т.е. русофобскую выходку?
И пора уже в знак протеста выйти из ихнего Интерпола (если, конечно, нас оттуда ещё не выкинули)!
lion64__2 06 сентября 2018 | 22:20
Пусть мелкобританские джентльмены ищут. Как найдут, так смогут судить. А просто так голословно обвинять Россию не надо.
Мнение сидящих в выгребной яме свидомых и либерастов не интересует.
oneoretwo 06 сентября 2018 | 22:21
...плешивое ворье что, ведет страну к планетарной изоляции ?
askol2016 06 сентября 2018 | 22:25
Интерполу пора уже выписать ордер на задержание в любой стране мира гражданина России Путина В.В.
ura_123 06 сентября 2018 | 22:37
Нормальненько))))