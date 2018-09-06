Z Архив новостей новости
5 17 6 1936
22:00, 06 сентября 2018

Поиском подозреваемых в отравлении Скрипалей в Солсбери будет заниматься Интерпол при содействии Великобритании

Об этом на Совете безопасности ООН заявила официальный полпред Соединенного Королевства Карен Пирс.

По ее словам, британские власти не будут требовать экстрадиции россиян, так как Россия, как правило, не выдает своих граждан. Постпред России при ООН Василий Небензя в очередной раз отверг обвинения Лондона и назвал выводы Великобритании «русофобскими фантазиями».

Ранее США, Франция, Германия и Канада в совместном заявлении поддержали позицию Лондона о причастности России к покушению на Скрипалей с использованием вещества «Новичок» в британском Солсбери.

Комментарии

17

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

malanoff 06 сентября 2018 | 22:04

Россия в стороне , оказалась не заинтересованным лицом.

rabin_tagor 06 сентября 2018 | 22:18

malanoff: я вот чего не понимаю:
март 18-го. уже почти 4 года под санкциями. уже давно понятно, что дальше буде только хуже, неясна только скорость ухудшения
И вот зачем? Ну, могу еще понять про Литвиненко. И обстановка тогда еще была, как сейчас понятно, совсем мирная, и Литвиненко копал под тамбовских с выходом на путинских. не оправдать, но понять можно.
А Скрипаля (дочка случайно оказалась)-то зачем???
Что он такого узнал (явно, раньше не знал, а то бы в тюрьме от инфаркта умер), что его потребовалось убивать.
Про месть какую-то я не думаю, это уже совсем клиника.

malanoff 06 сентября 2018 | 22:22

rabin_tagor: Да тут всё просто , тупо " ЗНАЙНАШИХ"

rabin_tagor 06 сентября 2018 | 22:30

malanoff: да нет, не думаю.
ни с того, ни с сего...
была какая-то причина
может, бывшие сослуживцы с ним контактировали, мостики на запад мостили, а им всем показали, что за это бывает.
Думаю, Путин - не идиот, без нужды не убивает.

idruker 06 сентября 2018 | 22:35

rabin_tagor: Путин может и не идиот, но он уже вырастил такого монстра, что справиться с ним не может. Он изначально построил вертикаль, завязанную на нем самом. Т.е. никто за ней не должен следить, кроме него самого. Но он устал, или ему надоело, вот вертикаль и разбаловалась - под номинальным контролем и ответственностью президента распосясалась - все равно ведь за все ее шалости номинально отвечает президент. Как ее унять такую махину? ИМХО конечно

ugiazov 06 сентября 2018 | 22:42

idruker: Вам опять царь хорощий-бояре плохие?

malanoff 06 сентября 2018 | 22:37

rabin_tagor: "Думаю, Путин - не идиот, без нужды не убивает"
=================================
Если бы не был идиотом , то не трогал бы хотя бы стариков , с его пенсионной реформой.

deathmorozz 06 сентября 2018 | 22:05

лучше с умным потерять ,чем с дураком найти. Не знаю как там Европа германия .при меркель-все понятно. но Финляндия и Австрия...ВРАВО!!!

zemljanka 06 сентября 2018 | 22:06

Небензя - устал. Не отбрешется...

malanoff 06 сентября 2018 | 22:18

zemljanka: Небензя хочет пойти на пенсию 60 + 30. Хочет поддержать путинские реформы. Рот не замолкает , как и у Захаровой , тоже рот работает..

deathmorozz 06 сентября 2018 | 22:44

malanoff: Небензя отлично все рассказал.

tiridas 06 сентября 2018 | 23:27

zemljanka: Никаких проблем! Англичанка сама подставилась отказавшись от сотрудничества с российской стороной. А за 5 месяцев запросов от МИД РФ накопилось порядочно.

mikhail_spb_ 06 сентября 2018 | 22:08


Главные страны капитала сплотились против Родины мирового пролетариата?

Надеюсь, бензя-небензя дал им наш решительный ответ на их антисоветскую, т.е. русофобскую выходку?

И пора уже в знак протеста выйти из ихнего Интерпола (если, конечно, нас оттуда ещё не выкинули)!

lion64__2 06 сентября 2018 | 22:20

Пусть мелкобританские джентльмены ищут. Как найдут, так смогут судить. А просто так голословно обвинять Россию не надо.
Мнение сидящих в выгребной яме свидомых и либерастов не интересует.

oneoretwo 06 сентября 2018 | 22:21

...плешивое ворье что, ведет страну к планетарной изоляции ?

askol2016 06 сентября 2018 | 22:25

Интерполу пора уже выписать ордер на задержание в любой стране мира гражданина России Путина В.В.

ura_123 06 сентября 2018 | 22:37

Нормальненько))))

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Зачем ходить на выборы? Поймите, что ничего просто так не дается — за свое право на лучшую жизнь надо бороться. Институт выборов хрупкий и пока еще неустоявшийся. Но это институт твоей власти…

5 140 6 9336 05.09
Kвыборы, видео, общество, мнения
Новости

Российская армия готовится к первым в своей истории стратегическим маневрам Они названы «Восток-2018»...

5 62 6 5027
Новости

США, Германия, Канада и Франция выразили поддержку выводам Лондона о причастности России к отравлению Скрипалей Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя британского премьера Джеймса Слэка…

5 54 6 5728
Новости

Дмитрий Медведев: Российская экономика снова растет Это произошло в не самой благоприятной обстановке, — добавил Дмитрий Медведев…

5 60 6 6922
Новости

Ответственность за отравление в Солсбери лежит лично на Владимире Путине – заявил замглавы МВД Великобритании Накануне полиция страны обнародовала данные предполагаемых исполнителей покушения…

5 77 6 8914
Блоги

Сергей Аксенов: главной причиной ситуации в Армянске стала водная блокада со стороны Украины И вот теперь глава террористического режима, устроившего эту блокаду, предлагает принять наших детей в Херсонской области…

5 81 6 9978 20:52
Kкрым, экология, аварии, украина, порошенко, дети, мнения
Новости

Британский министр по вопросам безопасности возложил на Путина ответственность за отравление Скрипалей в Солсбери В конечном итоге, Путин несет ответственность, поскольку является президентом и именно его правительство контролирует, финансирует и управляет военной разведкой ГРУ, — заявил Уоллес…

5 96 6 12256
Новости

В Кремле вновь отвергают все обвинения Лондона в адрес России по делу Скрипалей Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаления в связи с тем, что британские власти отказываются взаимодействовать с Москвой по этому вопросу…

5 81 6 10579
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Карандаш В переводе с татарского языка «кара» значит черный, а «таш» переводится как «камень». К слову, известная дворянская фамилия образован от старинного тюркского имени «Дашкай», в переводе означает каменный…

5 60 6 7936 03.09
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Тревожные вести из Ливии Кощунственно и цинично звучат «призывы» из Вашингтона, Лондона, Парижа и Рима «немедленно отказаться от применения силы». Видимо, в этих странах давно забыли, что именно они являются авторами ливийской национальной трагедии…

5 73 6 9734 03.09
Kливия, конфликты, политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Ну хорошо тебе без бога – ладно, но зачем при этом ненавидеть или презирать тех, для кого он есть…

5 122 6 17935 31.08
#слушать 01:46:47 8читать ;смотреть $скачать 24.4 МБ
Kобщество, видео, передачи
Блоги

МИД РФ: Выступление Терезы Мэй выдержано в абсолютно неприемлемой тональности В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации…

5 155 6 20866 09:45
Kскрипаль, великобритания, рф, политика, расследования, конфликты, события
Новости

Москва может принять меры к обвиняемым Лондоном в отравлении Скрипалей только получив запрос из Великобритании Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков…

5 34 6 5169
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

+ Моя Москва Моя Москва Сколько сомнений, сколько неуверенности было сначала: Полюбит ли меня Москва? Признает ли своим?...

5 65 6 10039 31.08
Kвыборы, политика, общество, видео
Блоги

Видео дня

+ Совбез ООН обсуждает новые данные по делу Скрипалей Совбез ООН обсуждает новые данные по делу Скрипалей На этой встрече настоял Лондон…

5 77 6 12246 18:38
8читать ;смотреть
Kскрипаль, оон, видео, события
Блоги

Diletant.media история

«Стоять насмерть. За Волгой для нас земли нет!» Именно в эти страшные месяцы фашисты достигли самых дальних точек своего наступления. На юге они углубились на 10-15 км на территорию Грузии, и вот осень-зима 42-ого. Сталинград…

5 56 6 9052 01.09
Kвойны, история, дилетант, события

Популярное за неделю

Новости

Певица Юлия Самойлова заявила о готовности эмигрировать в Европу Видеообращение опубликовано на YouTube…

5 49 6 23956
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Не может быть высоких пенсий в средневековой стране. Это экономический факт, с которым избирателям, с восторгом голосовавшим за наступление Средневековья, придется считаться…

5 212 6 138095 01.09
#слушать 47:32 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Верите ли вы, что за «кокаиновым» делом стоят официальные российские лица?
5 61 6 25095 31.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Кремль близок к истерике, рейтинг Путина рухнет Народ действительно потерял доверие ко всем институтам власти и перешёл в режим жёсткого сбережения и калькулятора, считая, на сколько его на этот раз нахлобучили эти честные глаза…

5 426 6 378278 31.08
Kвласть, общество, пенсии, события
Блоги

+ На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка Эфир был посвящен погибшему руководителю так называемой ДНР…

5 236 6 207453 03.09
8читать ;смотреть
Kвидео, донецк, журналисты, тв, происшествия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7235618
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3646714

Сегодня в эфире