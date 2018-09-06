Минфин США ввел санкции в отношении северокорейского программиста Пак Джин Кёк

Как сообщает Reuters, санкции введены и против компании, в которой он работал. По данным американского правительства, этот программист ответственен за глобальное распространение компьютерного вируса WannaCry в 17-м году и кибератаку на корпорацию Sony в 14-м. В Штатах уверены, что и программист, и компания связаны с правительством КНДР и причастны к киберпреступлениям.