На Украине на шесть месяцев запрещена ретрансляция телеканала RTVI с британской лицензией
Такое решение принял Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Как сообщил у себя в ФБ член Нацсовета Сергей Костинский, телеканал нарушает украинское законодательство в части «распространения пропаганды государства-агрессора», которым в Киеве считают Россию.
Комментарии1
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pravdatut 06 сентября 2018 | 21:48
РФ агрессором считает и ООН!!!