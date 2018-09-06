На Украине на шесть месяцев запрещена ретрансляция телеканала RTVI с британской лицензией

Такое решение принял Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Как сообщил у себя в ФБ член Нацсовета Сергей Костинский, телеканал нарушает украинское законодательство в части «распространения пропаганды государства-агрессора», которым в Киеве считают Россию.