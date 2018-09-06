ЕС обвинил Россию в блокировке судоходства через Керченский пролив
Евросоюз призвал Москву обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море. Как передает Deutsche Wellе, в Брюсселе считают, что свободному доступу в Азовское море мешает, в частности, Крымский мост.
Комментарии11
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kottigr1 06 сентября 2018 | 21:34
Надо просто Украине сдать в символическую аренду под базу ВМФ США территории на острове Тузла, лет на 100... И всё сразу и надолго будет нормально с международным судоходством в Азовском море.
nikchimzwet886 06 сентября 2018 | 21:38
kottigr1: А ещё лучше сдать всю Украину под базу США.
xoxlodupa 06 сентября 2018 | 21:41
nikchimzwet886: А еще лучше сдать всю украину на опыты !)
kottigr1 06 сентября 2018 | 21:48
nikchimzwet886: Так же как Путин продал Китаю Сибирь ?
seryj_wolk 06 сентября 2018 | 21:43
kottigr1: Пинают пешку и в хвост и в гриву. Пора уже коленом под зад выгонять из Совбеза ООН. Это последнее из былого ее величия. Станет никому не интересной страной третьего мира.
alexsokoll 06 сентября 2018 | 21:54
kottigr1: Надо просто Украине сдать в символическую аренду под базу ВМФ США территории на острове Тузла,
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Поддерживаю!
Не успеют подписать, как порося и бандер арестуют вежливые люди, а объявленная УНР войдёт в состав России.
glotov 06 сентября 2018 | 21:35
Украинское и российское судоходства на Азовском море - в абсолютно равных условиях.
compare 06 сентября 2018 | 21:41
glotov: затычкин? везде влезешь,хотя сам-ни хера не знаешь...вот бл..,занудливый задрот какой.глот,...тебя в рот...
ser_gey_love_roff 06 сентября 2018 | 21:44
glotov: Вы забыли на аватарке добавить предлог " за". Еще не поздно, исправьте, пожалуйста.
nikchimzwet886 06 сентября 2018 | 21:41
А отсутствие Крымского моста мешало свободному проезду желающих в Крым.
ser_gey_love_roff 06 сентября 2018 | 21:42
Да им пох@р, они ведь пираты 21 века и ср@ть хотетели на законы цивилизованного мира, только теперь у этих на флаге вместо веселого Роджера портрет ботоксного п@здабола, и вместо рома боярышник.