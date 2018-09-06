Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту об изменении пенсионной системы
Владимир Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту об изменении пенсионной системы. Как сообщил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, президентские поправки будут учтены при рассмотрении законопроекта во втором чтении.
Сама «Единая Россия» ко второму чтению предложила направлять в ПФР средства, конфискованные у коррупционеров. Депутатам и сенаторам также будет предложено добровольно отказаться от пенсионных преференций, — сказал Турчак. Среди поправок, предлагаемых «единороссами», также ежегодная диспансеризация работников предпенсионного возраста.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 06 сентября 2018 | 21:32
Горбачев дал рабам свободу, Путин их снова пристегнул ошейниками к поводку..
patrikk_1 06 сентября 2018 | 21:37
kottigr1:
Какой же ты тупой украинский еухглот, государственная пенсия - это главный признак рабовладельческого государства. В свободной стране, государственных пенсий, бесплатных образования и медицины не бывает.
puli2_4 06 сентября 2018 | 21:44
patrikk_1: Да толгхуел, это в случае когда недра не принадлежат народу.
kottigr1 06 сентября 2018 | 21:46
patrikk_1: Не звезди.. Всё там есть.. Даже более того.. Развитые государства мира обдумывают возможность выплачивать ежемесячно гражданам определенную сумму денег безусловного дохода.
sim202_ 06 сентября 2018 | 21:46
Слово "реформа" признано экстремистским.
Как фамилия "Навальный!.
sim202_ 06 сентября 2018 | 21:46
Слово "реформа" признано экстремистским.
Как фамилия "Навальный!.