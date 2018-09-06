Поиском подозреваемых в отравлении Скрипалей в Солсбери будет заниматься Интерпол при содействии Великобритании...

Об этом на Совете безопасности ООН заявила официальный представитель Соединенного Королевства Карен Пирс.

По ее словам, британские власти не будут требовать экстрадиции россиян, так как Россия, как правило, не выдает своих граждан. Постпред России при ООН Василий Небензя в очередной раз отверг обвинения Лондона и назвал выводы Великобритании «русофобскими фантазиями».

Ранее США, Франция, Германия и Канада в совместном заявлении поддержали позицию Лондона о причастности России к покушению на Скрипалей с использованием вещества «Новичок» в британском Солсбери.