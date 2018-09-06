Поиском подозреваемых в отравлении Скрипалей в Солсбери будет заниматься Интерпол при содействии Великобритании
Об этом на Совете безопасности ООН заявила официальный представитель Соединенного Королевства Карен Пирс.
По ее словам, британские власти не будут требовать экстрадиции россиян, так как Россия, как правило, не выдает своих граждан. Постпред России при ООН Василий Небензя в очередной раз отверг обвинения Лондона и назвал выводы Великобритании «русофобскими фантазиями».
Ранее США, Франция, Германия и Канада в совместном заявлении поддержали позицию Лондона о причастности России к покушению на Скрипалей с использованием вещества «Новичок» в британском Солсбери.
Комментарии5
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patrikk_1 06 сентября 2018 | 21:33
Поиском подозреваемых в отравлении Скрипалей в Солсбери будет заниматься Интерпол при содействии Великобритании...
Поручите поиск всемирно известным журналистам-расследователям Татьяне Фельгенгауэр и Александру Плющеву.
kottigr1 06 сентября 2018 | 21:37
patrikk_1: Надо Великобритании попросить своих коллег из Израиля найти российских убийц..
danko1 06 сентября 2018 | 21:38
patrikk_1: А зачем их искать, если Кремлю они известны и липовые паспорта им делали по всем правилам, внося во все базы, чтобы визу выдали.
Но Кремль своих убийц не выдает. Их уже или в живых нет, или пластическую операцию по изменению внешности делают.
А получить новые паспорта на новые фамилии - это обычное дело для своих преступников.
nelibermot20 06 сентября 2018 | 21:40
Круто в очередной раз облажались мелкобриташки, самый настояший позор )))
Александр Петров (такое имя фигурирует в деле об отравлении «Новичком» в Солсбери) заявил RT о непричастности к произошедшему.
«Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалем не имею никакого отношения. Это полное совпадение: я не то что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать», — сказал Петров.
Он добавил, что работает начальником участка в томском филиале НПО «Микроген» — научно-производственном объединении «Вирион».
5 сентября королевская прокуратура Англии и Уэльса сообщила, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Предполагалось, что это не настоящие имена. Также были опубликованы фото подозреваемых.
«Фонтанка» позднее написала, что человек по имени Александр Петров, чья дата рождения совпадает с датой рождения подозреваемого, есть в списке сотрудников производителя иммунобиологических препаратов — ФГУП НПО «Микроген».
balamuto 06 сентября 2018 | 21:53
nelibermot20: С ветки на ветку прыгаешь с этим копипастом, как абизяна с бананом.
Любишь бананы?)))