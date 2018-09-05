В «ПАРНАСе» рассчитывают на положительное разрешение жалобы в Верховном суде

Завтра Верховный суд рассмотрит жалобу на снятие «ПАРНАСа» с региональных выборов в Ярославской области. В партии рассчитывают на положительное разрешение жалобы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь «ПАРНАСа» Даниил Зубов.

«Я думаю, что завтра в Верховном суде мы представим все доказательства нашей правоты, потому что была проведена достаточно серьезная подготовка и мы рассчитываем, что партию восстановят и справедливость восторжествует», — сказал Д.Зубов.

Он напомнил, что партии предъявляют обвинение в нарушениях «при выдвижении списка» своих кандидатов на выборах в Яроблдуму. «Мы настаиваем, что нарушений допущено не было», — подчеркнул Д.Зубов.

2 сентября партия «ПАРНАС» обжаловала в Верховном суде РФ снятие списка своих кандидатов на выборах в Ярославскую областную думу, которые пройдут 9 сентября.