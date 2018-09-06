- "В Иркутской области начался переход на госплан"

По сведениям РБК, ключевые задачи будут планироваться сроком на пять лет. Губернатор Сергей Левченко отметил, что принципы такого госплана и того, который был в Советском Союзе, похожи. Однако полное совпадение невозможно. Пятилетний план будет включать в себя несколько блоков — производственный, социальный, транспортный и научный. Против госплана выступает иркутское отделение «Единой России» и местное заксобрание, так как он противоречит федеральному законодательству о стратегическом планировании.