В Иркутской области начался переход на госплан
По сведениям РБК, ключевые задачи будут планироваться сроком на пять лет. Губернатор Сергей Левченко отметил, что принципы такого госплана и того, который был в Советском Союзе, похожи. Однако полное совпадение невозможно. Пятилетний план будет включать в себя несколько блоков — производственный, социальный, транспортный и научный. Против госплана выступает иркутское отделение «Единой России» и местное заксобрание, так как он противоречит федеральному законодательству о стратегическом планировании.
Комментарии16
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timber_head 06 сентября 2018 | 21:06
Вот ведь дебилы, прости господи...
balamuto 06 сентября 2018 | 21:11
А вот и я!
Здравствуй совок.
(Подкравшись незаметно.)
Че, не ждали?
opiatnovyi63 06 сентября 2018 | 21:20
balamuto: Опять погоня за призраком коммунизма? Не надоело?
kottigr1 06 сентября 2018 | 21:11
timber_head: Госплан в свое время закончился гуманитарными окорочками.. В этот раз, боюсь что "ножек Буша" уже не будет.
romantik56 06 сентября 2018 | 21:14
kottigr1: Конечно, не будет. Плевали, плевали на них... Что они, идиоты?
novyrusich 06 сентября 2018 | 21:23
romantik56: Губернатор Сергей Левченко коммунист, ему положено быть идиотом.
Но развернуться ему не дадут. Он только впустую подставился. Снимут нахрен и глазом не моргнет.
Какое планирование, кто его планы выполнять будет?
romantik56 06 сентября 2018 | 21:43
novyrusich: Я американцев имел в виду с их "ножками Буша". Смотрите внимательнее...
timber_head 06 сентября 2018 | 21:46
kottigr1: В фэйсбуке есть дебилы, именующие себя "Центр экономических и политических реформ", очередные "оппозиционеры", которые всерьез пишут вот это: "Мы сейчас участвуем в очень интересном проекте. В одном из регионов страны – в Иркутской области – у нас появилась возможность реализовать реформы, о которых мы разрозненно писали раньше, на практике. В регионе взят курс на реализацию альтернативной общему мейнстриму модели социально-экономического развития."
К слову, расписано у них красиво, но на практике (кто б сомневался), как выясняется, "принципы такого госплана и того, который был в Советском Союзе, похожи"
ser_gey_love_roff 06 сентября 2018 | 21:16
Северный пушной зверек свое турне по России начал с Иркутской области.
riots 06 сентября 2018 | 21:28
А продразверстки будут ?
spbdweller 06 сентября 2018 | 21:30
Средства производства надо в таком случае вернуть в государственную собственность, а буржуев-эксплуататоров... ну, как в 17-ом.
baran_provokator 06 сентября 2018 | 21:40
типа Дерипаска, отдай Шелеховский и Братский алюминиевые заводы народу!
gelont 06 сентября 2018 | 21:31
Back in the U.S.S.R.
evgeny_biolog 06 сентября 2018 | 21:40
"он противоречит федеральному законодательству о стратегическом планировании."
В мутной воде легче рыбу ловить - русская поговорка ...
compare 06 сентября 2018 | 21:47
конец пришел "иркутскому калабуховскому дому"...к бабке не ходи. "госплан",это второе название "реанимации"-а с ней,прямой путь к "вечности"...
zhrv 06 сентября 2018 | 21:53
- "В Иркутской области начался переход на госплан"
А там и до продуктовых карточек рукой подать