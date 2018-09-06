Сотрудники телеканала НТВ устроили слежку за сыном члена совета движения «Голос» Романа Удота

Как сообщается на сайте организации, репортеры подкараулили третьеклассника возле школы и начали задавать ему провокационные вопросы. Теперь, как говорится в заявлении, ребенок начал бояться, что его похитят.

В «Голосе» неоднократно жаловались на методы работы сотрудников телеканала.