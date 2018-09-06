Сотрудники телеканала НТВ устроили слежку за сыном члена совета движения «Голос» Романа Удота
Как сообщается на сайте организации, репортеры подкараулили третьеклассника возле школы и начали задавать ему провокационные вопросы. Теперь, как говорится в заявлении, ребенок начал бояться, что его похитят.
В «Голосе» неоднократно жаловались на методы работы сотрудников телеканала.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
novyrusich 06 сентября 2018 | 21:19
Твари работают на НТВ, гнусные подлые твари. Что еще про них сказать.
Устраивать провокации с 10-летним ребенком могут только отпетые подлецы без чести и совести.
gordy 06 сентября 2018 | 21:34
"Сотрудники телеканала НТВ устроили слежку за сыном члена совета движения «Голос»"
Упыри от рождения?
zemljanka 06 сентября 2018 | 21:40
Террористы.
ura_123 06 сентября 2018 | 21:21
Да,до чего только не опустятся ”люди” что бы вывалить из себя "Новые русские сенсации”.
Подонки. Моё оценочное суждение.
orein51 06 сентября 2018 | 21:46
"ЭнТэВошка-ЭнТэВонька"...