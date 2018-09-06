Единороссы внесли в Госдуму ряд поправок к пенсионной реформе
Среди них – предложение отчислять в Пенсионных фонд средства, конфискованные за коррупционные преступления. Об этом рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Пенсионный возраст планируется повысить до 60 лет женщинам и до 65 лет мужчинам.
Комментарии5
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astet 06 сентября 2018 | 21:10
Очевидно первым отчислением в ПФ РФ
будет проданная на торгах
ворованная недвижимость главы ПФ Дроздова?
kottigr1 06 сентября 2018 | 21:13
astet: Россия развивалась от рабства до военного коммунизма 1000 лет.. Путин смог уложить обратный путь в 18 лет..
ser_gey_love_roff 06 сентября 2018 | 21:19
Свое бабло решили донатить Пенсионному фонду?
gelont 06 сентября 2018 | 21:28
Если бы заботу проявили марсиане , я бы поверил и обрадовался . Но когда начинает " заботиться " источник многих бед , у меня плавник на спине встает . Избави бог от этих доброхотов .
orein51 06 сентября 2018 | 21:43
от "Маршак": "С кем рифмуется -торчак-? Верно, с матерным м-к. А ещё идёт -торчак- с сучествитяльным "турчак""...