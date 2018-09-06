Единороссы внесли в Госдуму ряд поправок к пенсионной реформе

Среди них – предложение отчислять в Пенсионных фонд средства, конфискованные за коррупционные преступления. Об этом рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Пенсионный возраст планируется повысить до 60 лет женщинам и до 65 лет мужчинам.