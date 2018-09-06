Антон Силуанов: Сегодняшнее падение рубля на московской бирже связано с ожиданием второй волны санкций против России

Сегодняшнее падение рубля на московской бирже связано с ожиданием второй волны санкций против России. Так считает глава Минфина Антон Силуанов. Еще одним фактором, по его мнению, стала нестабильность на рынках развивающихся стран.

Падение курса российской валюты произошло на фоне совместного заявления властей США, Франции, Германии, Канады и Великобритании. Партнеры Лондона выразили полное доверие выдвинутым британской стороной обвинениям в адрес России по делу Скрипалей.