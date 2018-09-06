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21:00, 06 сентября 2018

Антон Силуанов: Сегодняшнее падение рубля на московской бирже связано с ожиданием второй волны санкций против России

Сегодняшнее падение рубля на московской бирже связано с ожиданием второй волны санкций против России. Так считает глава Минфина Антон Силуанов. Еще одним фактором, по его мнению, стала нестабильность на рынках развивающихся стран.
Падение курса российской валюты произошло на фоне совместного заявления властей США, Франции, Германии, Канады и Великобритании. Партнеры Лондона выразили полное доверие выдвинутым британской стороной обвинениям в адрес России по делу Скрипалей.

Комментарии

28

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ser_gey_love_roff 06 сентября 2018 | 21:04

Ребята, у вас Минфин возглавляет застенчевый голубой воришка, вы че, до сих пор не вкурили? )

alladinov 06 сентября 2018 | 21:09

«стала нестабильность на рынках развивающихся стран.

pmasel 06 сентября 2018 | 21:10

Российская финансовая система сегодня столкнулась с острой нехваткой долларов, компенсировать которую пришлось Центробанку за счет своих резервов. Предложение валюты на рынке было полностью исчерпано, и банки переключились к займам у ЦБ. Регулятор влил в рынок 2,653 млрд долларов из ЗВР, что близко к дневному лимиту, установленному на уровне 3 млрд долларов.
Деньги нужны корпорациям и банкам, чтобы пройти очередной пик погашений внешнего долга: в сентябре нужно выплатить 7,4 млрд долларов (это более 500 млрд. рублей), а рефинансировать кредиты практически невозможно из-за риска ужесточения санкций.
Кроме того продолжается паническая распродажа российских гособлигаций и масштабной скупки валюты зарубежными игроками, ожидающими усиления санкций против РФ. Долговые бумаги правительства РФ продолжают дешеветь, теряя в цене 12-13% с начала апреля. Доходность долгосрочных облигаций федерального займа поднялась выше 9% годовых впервые почти за два года.

alladinov 06 сентября 2018 | 21:11

«стала нестабильность на рынках развивающихся стран»

А родные власти ваще не при делах, да? Роисся, вперде!

zemljanka 06 сентября 2018 | 21:21

"Не страшно, что воруют. Страшно, что тупые - не умеют управлять..."

gordy 06 сентября 2018 | 21:32

Российская элита бросилась скупать валюту??

balamuto 06 сентября 2018 | 21:36

alladinov: Матрос, ты такой сентиментальный.
А, че они для тебя родные?

zapadnay 06 сентября 2018 | 21:17

Ну да, Медведев же сказал, что наша экономика снова растёт, поэтому, конечно, виноваты другие страны и фактор ожидания новых санкций. А у нас все хорошо.

kottigr1 06 сентября 2018 | 21:19

alladinov: Сейчас РФ завалит экономику проклятых США лавиной своих растущих рублей.. !

ura_123 06 сентября 2018 | 21:26

kottigr1: Курс ру-бля!
;-)

spbdweller 06 сентября 2018 | 21:05

связано с ожиданием второй волны
------------------
волны перекатывались через мол и падали на Россию стремительным домкратом

pionerka Зинаида Сацкая 06 сентября 2018 | 21:05

Сказал же Медведев сегодня, что экономика растет. Так, видимо, падение рубля - это болезнь роста.

(комментарий скрыт)

terens 06 сентября 2018 | 21:13

а может это потому что центробанк вагонами скупает валюту задирая тем самым курс?

ura_123 06 сентября 2018 | 21:28

terens: А зачем этому центробанку скупать валюту,разве рассеюшку не изъявила желание так сказать,дистанцироваться от доллара?

sab171 06 сентября 2018 | 21:15

фигня вопрос, убытки покроем за счет роста экономики, с утра травмированный сказал все путем- растем.

jetsam 06 сентября 2018 | 21:17

ладно. верю. сегодня.

а падение завтра - оно-то с чем будет связано?
с дыркой в мкс? с дыркой в кармане скрипача на крыше? с перебоем кокса?

ki000999 06 сентября 2018 | 21:18

Антон Силуанов: Сегодняшнее падение рубля на московской бирже связано с ожиданием второй волны санкций против России........................................Мне кажется, что сегодняшнее падение рубля связано с отсутствием мозгов у Антона Силуанова, и "товарищей" выше рангом, вплоть до того самого.

piter_ug 06 сентября 2018 | 21:20

//Сегодняшнее падение рубля на московской бирже ...//

Вызвало рост экономики в рублевом выражении!
Ура!

seryj_wolk 06 сентября 2018 | 21:37

piter_ug: Силуанов считает себя умнее всех. Однако, чтобы объяснять произошедшее много ума не надо. Его задача предусмотреть негативные тенденции и им противостоять. А вот этого он и не может. Вот воровать, тут он может посоревноваться с другими авторскими ублюдками.

seryj_wolk 06 сентября 2018 | 21:39

seryj_wolk: путинскими ублюдками. Гад планшет, все время исправляет путинскими на авторскими.

ura_123 06 сентября 2018 | 21:23

Нестабильность рынков РАЗВИВАЮЩИХСЯ стран)))) А медведев то и не знает....

snagging 06 сентября 2018 | 21:29

Орешкина слушать надо. Просто шутов весело слушать. Про доллар по 63 рубля. Ну, откуда этих клоунов берут.

foma55 06 сентября 2018 | 21:38

Нет Силуанов! Это , повышение НДС,повышение пенсионного возраста и многое другое повышение цен связано с санкциями Запада к проводимой агрессивной политики Кремля.

bobiksdoh 06 сентября 2018 | 21:41

Искандеры с тополями ржут, не могут узбагоицца.

orein51 06 сентября 2018 | 21:48

силюян ("силу-янь"б если по-симоньянь): "Волны, плещутся волны..."

theklimoff 06 сентября 2018 | 21:50

Это же не рубль падает, это просто доллар растёт.

neyexo 06 сентября 2018 | 21:51

А что, трейдеров сажать не будут?

oneoretwo 06 сентября 2018 | 21:52

...да вы шо, правда ? немедленно приступайте к устранению причины, вызывающей волны...

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