В думу внесены президентские поправки ко второму чтению законодательства о пенсионной реформе

В частности, Владимир Путин предлагает сохранить налоговые льготы для пенсионеров в прежних границах пенсионного возраста. Президент также предлагает ввести уголовную ответственность в виде крупного штрафа или обязательных работ за необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста. Свои поправки ко второму чтению внесла и «Единая Россия».