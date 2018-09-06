В думу внесены президентские поправки ко второму чтению законодательства о пенсионной реформе
В частности, Владимир Путин предлагает сохранить налоговые льготы для пенсионеров в прежних границах пенсионного возраста. Президент также предлагает ввести уголовную ответственность в виде крупного штрафа или обязательных работ за необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста. Свои поправки ко второму чтению внесла и «Единая Россия».
Комментарии2
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vis_a_vis 06 сентября 2018 | 20:41
"Мы тебя не больно зарежем"(с)
aleksandrfedorov 06 сентября 2018 | 21:32
Навешивают ограбленным гражданам предпенсионного возраста лапши на уши, чтобы легче их было обобрать, и оставить голодать, платить налоги и работать, часто немощных, до вновь назначенного срока (65 лет), который у нас почти совпадает со средней продолжительностью жизни мужчин (66,5 лет у мужчин).
А деньги, вырученные за продаваемые несметные природные богатства России распилят между собой приближенные олигархи, дружки Путина (типа повара Пригожина и виоленчелиста Ролдугина и т.п.) и ФСБшные подельники. Народ получит кукиш и огромное количество лапши на уши, из каждого зомбоящика и прочих утюгов.