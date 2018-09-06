Курировать строительство научно-технологической долины МГУ будет брат зам.мэра Москвы Петра Бирюкова Алексей
Об этом Би-би-си сообщили источники в университете. Концепцию долины МГУ на площади около 100 гектаров разработал фонд «Иннопрактика» Катерины Тихоновой, которую Минфин США называет дочерью Владимира Путина. По сведениям Би-би-си, Алексей Бирюков назначен проректором МГУ по капстроительству.
В феврале этого года Арбитражный суд Москвы признал Алексея Бирюкова банкротом, запретил ему покидать Россию и начал распродажу имущества принадлежащего ему строительного бизнеса.
Комментарии25
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danko1 06 сентября 2018 | 20:36
И что это, если не коррупция?
В нормальной стране не только Бирюков с должности полетел, но и Собянин с Путиным под суд пошли.
ajsenev 06 сентября 2018 | 20:42
Страна чудес!
danko1 06 сентября 2018 | 20:44
ajsenev: Этот брат Бирюкова уже озолотился на озеленении Москвы, получая львиную долю заказов на это много лет.
Но ему мало.
Совсем обнаглели чиновники всех уровней, ничего не боятся, ни закона, ни Бога.
pmasel 06 сентября 2018 | 21:14
danko1: Они атеисты. )))
astet 06 сентября 2018 | 20:48
danko1: а разве это неправильно?
Пилить бабки в свой карман
Собянин доверит только своему,
поднаторевшему в махинациях зиц-председателю!
Зная об этом москвичи непременно выберут Собянина!!!
ser_gey_love_roff 06 сентября 2018 | 20:56
danko1: Для того, чтобы страна была нормальной, необходимо, чтобы население было адекватным, а власть, всег лишь производная от народа. Догадались теперь, в ком прлблема? ;)
malanoff 06 сентября 2018 | 21:34
danko1: Бирюков всегда при всех градоначальниках отличался лицом. Такой никогда не мог претендовать на пост начальника. Такие сидят крепко и думают только о том , как обустроить свою родню.
gregor 06 сентября 2018 | 20:38
Курировать строительство научно-технологической долины МГУ будет брат зам.мэра Москвы Петра Бирюкова Алексей
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Ну а кто ?
uhovostro 06 сентября 2018 | 20:42
"Курировать строительство будет..."
К чему все эти китайские церемонии и эвфемизмы?! Надо говорить проще : "воровать из казны будет... "...
timber_head 06 сентября 2018 | 20:58
uhovostro: Есть термин точнее. Из "братских" 90-х. Собянин поставил смотрящим своего брата.
mathmovesu 06 сентября 2018 | 21:05
uhovostro: спасибо, острое ухо, насмесшил, я чуть кофеём не подавился. зачёт...
tv_victim 06 сентября 2018 | 20:43
Кто, если не он?
ser_gey_love_roff 06 сентября 2018 | 21:00
tv_victim: Ленинградский почтальон.
Впрочем, какая между ними разница, как в специалистах по строительству долин?
vis_a_vis 06 сентября 2018 | 20:43
Алексей Бирюков назначен проректором МГУ по капстроительству... Потемкинской деревни.
stas12006 06 сентября 2018 | 20:45
Все учёные уже уехали.
Не нужна уже никакая долина.
Это просто распил бабла
mathmovesu 06 сентября 2018 | 20:52
stas12006: не все уехали: некоторых посадили, например 72-летнего ученого и двух молодых 65-летних за разглашение гос.тайны.
но есть и хорошая новость: ученый-академик кадыров остался...
eduardz 06 сентября 2018 | 21:24
mathmovesu: ))))))))))))))))))))))))))) !!!!!!!!!!!!!!!!
mathmovesu 06 сентября 2018 | 20:47
//...строительство научно-технологической долины...
расеяны, вы бы сначала свалки технологические научились строить, лузеры...
ser_gey_love_roff 06 сентября 2018 | 20:52
А вы что, хотите, чтобы Минфин США назвал дочь Путина дочерью Обамы? Дебилы, .ю
.
jamba 06 сентября 2018 | 20:53
Иначе никак! Сословные связи превыше всего! Даже , превыше физики с математикой! По крайней мере, в России точно;)))
timber_head 06 сентября 2018 | 20:56
Кто б сомневался. Брат, сват, племянник... Гениальные бизнес-родственники и "своим трудом и знаниями пробившиеся на высокие денежные посты" при честном и неподкупном мэре.
kp6ic 06 сентября 2018 | 20:57
каста. молодцы ребята. чего уж там. как боги устроились.
alex_shvydky 06 сентября 2018 | 21:09
Пиздейдолине
nikchimzwet886 06 сентября 2018 | 21:26
"Суд признал Алексея Бирюкова банкротом" -
- ну мы же не прогибаемся под обстоятельствами.
spbdweller 06 сентября 2018 | 21:32
Во всех швейцарских банках срочно устанавливают дополнительные сейфы.