Курировать строительство научно-технологической долины МГУ будет брат зам.мэра Москвы Петра Бирюкова Алексей

Об этом Би-би-си сообщили источники в университете. Концепцию долины МГУ на площади около 100 гектаров разработал фонд «Иннопрактика» Катерины Тихоновой, которую Минфин США называет дочерью Владимира Путина. По сведениям Би-би-си, Алексей Бирюков назначен проректором МГУ по капстроительству.

В феврале этого года Арбитражный суд Москвы признал Алексея Бирюкова банкротом, запретил ему покидать Россию и начал распродажу имущества принадлежащего ему строительного бизнеса.