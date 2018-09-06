Z Архив новостей новости
5 39 6 6172
20:30, 06 сентября 2018

Главной причиной химического выброса на предприятии в Армянске стало перекрытие Украиной Северо-Крымского канала

Об этом у себя в Фейсбуке пишет глава Крыма Сергей Аксенов.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить вывоз крымских детей на Украину в связи с ухудшением экологической обстановке в Армянске. Соответствующее поручение президент дал премьер-министру Владимиру Гройсману. По версии Порошенко, химический выброс в Армянске связан с последствиями тренировок российских военных.

Ранее сообщалось, что Украина из-за ситуации в Армянске в одностороннем порядке прекратила пропуск транспорта из Крыма.

Комментарии

39

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

vladimirgornitsky 06 сентября 2018 | 20:33

Причина - это аннексия Крыма. А перекрытие канала - это уже следствие. А экологическая катастрофа - более отдаленное следствие той же причины.

kottigr1 06 сентября 2018 | 20:41

vladimirgornitsky: Оккупанты обязаны обеспечивать безопасность и содержание населения оккупированных территорий. Пусть вывозят людей на материк.
Смогли же они полуостров Крым превратить в остров.. Теперь наверное смогут превратить его и в пустыню.

opiatnovyi63 06 сентября 2018 | 20:44

kottigr1: Когда захватывали полуостров , не думали о последствиях, а теперь обвиняют Украину!Вот уже воровская власть, нет, чтобы признать свои ошибки, сразу находит виновного !

y_y_y 06 сентября 2018 | 20:53

opiatnovyi63:
//теперь обвиняют Украину//
Ключевое слово "теперь". То, что в Киеве после переворота преступный режим было ясно как минимум 4 года назад. И если по этому поводу ничего не сделано, то вина полностью на руководстве завода и властях Крым, которые обязаны контролировать подобные вещи.

kryimzdick 06 сентября 2018 | 20:54

y_y_y: Брехня. Армянск ниеогда не пользовался водой Северокрымского канала

antirussianempire 06 сентября 2018 | 20:56

y_y_y: у путинских зверушек все виноваты, весь мир, кроме них самих....
Смешные вы путинские зверушки... Вас ваш недомерок - фюрер превратит в пыль... Вам нет смысла жить на этой земле.

taglit 06 сентября 2018 | 20:54

opiatnovyi63: Гоблин - редкая сволочь! Когда аннексировали Крым - орал, что воды хватит на всех. А теперь?:
краина закрывает контрольные пункты "Каланчак" и "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом из-за опасности для персонала, в связи с опасной экологической ситуацией на заводе "Титан" в Армянске.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"С целью сохранения жизни и здоровья персонала Госпогранслужбы и граждан, проживающих у админграницы и следуют через КПВВ, в связи с опасной экологической ситуацией, сложившейся на заводе "Титан" на территории временно оккупированного Крыма принято решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка". Пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом можно будет только через КПВВ "Чонгар", который работает в штатном режиме", – пишет он.

Также Слободян отмечает, что на закрытых пунктах продолжат нести службу пограничники, но пропуск граждан будет осуществляться только в экстренных случаях.

fekoff 06 сентября 2018 | 20:33

канал четыре года назад перекрыли, думаете Фирташ не в курсе был?

idshoohov 06 сентября 2018 | 20:52

fekoff:
Долго думал Аксёнов

fekoff 06 сентября 2018 | 21:02

idshoohov: у Путина учится

sensei54 06 сентября 2018 | 20:36

Канал перекрыли 4 года назад.
Несмотря на это, производство на "Титане" продолжалось.
Кто виноват? Ко угодно, но только не завод.

y_y_y 06 сентября 2018 | 20:50

sensei54:
//Канал перекрыли 4 года назад//
Не совсем так, но 4 года назад все было ясно. И однозначно виновато руководство завода и крымские власти, которые обязаны контролировать подобные вещи.

antirussianempire 06 сентября 2018 | 20:58

y_y_y: Путиносос, тебя осенило и ты наконец то понял, что крымская власть, поставленная путиным и он сам это гавно, и не на что не способные импотенты )

y_y_y 06 сентября 2018 | 21:05

antirussianempire:
Почему же. Они сырали важною роль в достойном деле воссоединения с Крымом. Но теперь настало время уступить власть технократам-профессионалам, ИМХО.

antirussianempire 06 сентября 2018 | 21:21

y_y_y: впереди только развал по примеру СССР... Русские оккупанты будут нести коллективную ответственность за то что выбрали фюрера аля Гитлера... Как ранее понесли коллективную отвественность немцы за нацизм и гитлеризм... Но немцы то уже давно образумились и осудили Гитлеровский нацизм... А русские нацисты-имперцы ещё бредят своим Рейхом, поэтому всё для них ещё впереди... Готовься. нацик

y_y_y 06 сентября 2018 | 21:32

antirussianempire:
//русские нацисты-имперцы//
Нацисты не могут быть имперцами, поскольку империя многонациональна по сути.

А насчет будущего, посмотрим. Пока радует воссоединение с Крымом, победа в Сирии, ослабление нацистов на Украине и в Грузии. В целом для России исторически гораздо опаснее внутренние враги, а сейчас либерасты слабы, как никогда. ;)

sensei54 06 сентября 2018 | 21:17

y_y_y: Не совсем так, но 4 года назад все было ясно
.................................................................................................
Что было ясно?

margosher 06 сентября 2018 | 20:37

"Перекрытие канала..." Так сказали, как будто канал был перекрыт неожиданно и тайно. Надо было думать, как работать или не работать без канала.

basel812 06 сентября 2018 | 20:38

Главной причиной перекрытия Украиной Северо-Крымского канала стало военное
вторжение и последующая оккупация Крыма Россией.

testmeter 06 сентября 2018 | 20:39

Четыре года воды не было, а реактор только сейчас пересох... Убедительная версия

ser_gey_love_roff 06 сентября 2018 | 20:39

Неужто, это чувырло освоило ФБ?

kaputvsemu 06 сентября 2018 | 20:40

аксенов-гоблин это российский бутафорский клоун, как и давеча вознёсшийся на петушиных крыльях захерченко. Что там сейчас булькает гоблин, неинтересно. Интересен будет его некролог.

andy575 06 сентября 2018 | 20:41

Главная причина отсутствие презервативов при "создании" многих пропогандонов

gregor 06 сентября 2018 | 20:42

Главной причиной химического выброса на предприятии в Армянске стало перекрытие Украиной Северо-Крымского канала
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Может и так , а я думаю ,что виноваты те ,кто перекрыл поставки туалетной бумаги в Венесуэле .

o_smirnov 06 сентября 2018 | 20:43

Аксёнов. Глава. Крыма. Пишет. Ха-ха.

student_ru_ru 06 сентября 2018 | 20:45

Ну конечно же, хохлы виноваты. Корень бед всех наших.

malanoff 06 сентября 2018 | 20:46

За что боролись , на то и напоролись. Матчасть надо было ещё в детстве учить.

antirussianempire 06 сентября 2018 | 20:46

Главной причиной химического выброса на предприятии в Армянске стала оккупация Крыма путиноидами, а далее как следствие - перекрытие Украиной Северо-Крымского канала.
Там где появляются путиноиды, там будет безжизненная пустыня.
Последователи фюрера Путина это враги рода людского.
Уничтожение путина и его рабов это главная задача и условие существования цивилизации, пока они не превратили весь мир в пустыню.

tunis 06 сентября 2018 | 20:46

Завод четыре с половиной года работал четко, пока русские не устроили химическую атаку - учения были у русских карателей, как раз в20-х числах августа. Через день население отравилось.
А до того больше четырех лет все было прекрасно
Для мировой общественности Крым это украина, поэтому Россия обвиняется в химической атаке на территорию Украины. Это равно ядерному удару.
Рашня допрыгалась.

mavviomi 06 сентября 2018 | 21:05

tunis: все правильно, только почему вы чухонцев, мордву) и чувашей "русскими" называете?

ivar1964 06 сентября 2018 | 20:47

Так ведь изначально много говорилось о том, что перекрытие канала приведет к серьезным проблемам! Но в России к этому всерьез не отнеслись. Ширнулись Крымом и пребывали в эйфории. А теперь начинается ломка. Обезвоживание Крыма продолжается. Армянск - первый сигнал.

astlire 06 сентября 2018 | 20:47

Ну, через четыре года , нашли «визитку яроша»

ramses333 06 сентября 2018 | 20:52

Обычно, когда надо, включают режим "дурака", а этот сразу врубил "круглого идиота".

dsa_dsf 06 сентября 2018 | 20:53

Ай красавец - 4 года дуру валял и свалил всё на Украину

putkaput11 06 сентября 2018 | 20:58

Вот это по путински-валить с больной плешивой головы на относительно здоровую.

alien_3 06 сентября 2018 | 21:02

Одно слово. Жидоукрофашистобандеровцы.
Неужели еще кто-то мог быть в этом виноват?

ramses333 06 сентября 2018 | 21:12

Аксенов: "Главной причиной химического выброса на предприятии в Армянске стало..." годовое вращение Земли вокруг Солнца.

jetsam 06 сентября 2018 | 21:19

хм. пророк Высоцкий.
---
Четыре года рыскал в море наш корсар.
В боях и штормах не поблекло наше знамя.
Мы научились штопать паруса
И затыкать пробоины телами.
За нами гонится эскадра по пятам.
На море штиль и не избегнуть встречи,
Но нам сказал спокойно капитан:
- Еще не вечер...
---

sergo_25_26 06 сентября 2018 | 21:31

У русских виноваты все вокруг только не они.

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Зачем ходить на выборы? Поймите, что ничего просто так не дается — за свое право на лучшую жизнь надо бороться. Институт выборов хрупкий и пока еще неустоявшийся. Но это институт твоей власти…

5 138 6 9134 05.09
Kвыборы, видео, общество, мнения
Новости

Дмитрий Медведев: Российская экономика снова растет Это произошло в не самой благоприятной обстановке, — добавил Дмитрий Медведев…

5 57 6 5736
Новости

Британский министр по вопросам безопасности возложил на Путина ответственность за отравление Скрипалей в Солсбери В конечном итоге, Путин несет ответственность, поскольку является президентом и именно его правительство контролирует, финансирует и управляет военной разведкой ГРУ, — заявил Уоллес…

5 90 6 11457
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Карандаш В переводе с татарского языка «кара» значит черный, а «таш» переводится как «камень». К слову, известная дворянская фамилия образован от старинного тюркского имени «Дашкай», в переводе означает каменный…

5 60 6 7764 03.09
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Тревожные вести из Ливии Кощунственно и цинично звучат «призывы» из Вашингтона, Лондона, Парижа и Рима «немедленно отказаться от применения силы». Видимо, в этих странах давно забыли, что именно они являются авторами ливийской национальной трагедии…

5 73 6 9695 03.09
Kливия, конфликты, политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Ну хорошо тебе без бога – ладно, но зачем при этом ненавидеть или презирать тех, для кого он есть…

5 122 6 17861 31.08
#слушать 01:46:47 8читать ;смотреть $скачать 24.4 МБ
Kобщество, видео, передачи
Новости

В Кремле вновь отвергают все обвинения Лондона в адрес России по делу Скрипалей Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаления в связи с тем, что британские власти отказываются взаимодействовать с Москвой по этому вопросу…

5 77 6 10401
Новости

Ответственность за отравление в Солсбери лежит лично на Владимире Путине – заявил замглавы МВД Великобритании Накануне полиция страны обнародовала данные предполагаемых исполнителей покушения…

5 64 6 8749
Блоги

МИД РФ: Выступление Терезы Мэй выдержано в абсолютно неприемлемой тональности В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации…

5 142 6 19823 09:45
Kскрипаль, великобритания, рф, политика, расследования, конфликты, события
Блоги

Видео дня

+ Совбез ООН обсуждает новые данные по делу Скрипалей Совбез ООН обсуждает новые данные по делу Скрипалей На этой встрече настоял Лондон…

5 43 6 5942 18:38
8читать ;смотреть
Kскрипаль, оон, видео, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

+ Моя Москва Моя Москва Сколько сомнений, сколько неуверенности было сначала: Полюбит ли меня Москва? Признает ли своим?...

5 65 6 10032 31.08
Kвыборы, политика, общество, видео
Новости

Москва может принять меры к обвиняемым Лондоном в отравлении Скрипалей только получив запрос из Великобритании Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков…

5 33 6 5069
Блоги

Diletant.media история

«Стоять насмерть. За Волгой для нас земли нет!» Именно в эти страшные месяцы фашисты достигли самых дальних точек своего наступления. На юге они углубились на 10-15 км на территорию Грузии, и вот осень-зима 42-ого. Сталинград…

5 56 6 9041 01.09
Kвойны, история, дилетант, события
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Похищение Европы А может, Трамп эту публикацию документов из клинтоновского фонда инициировал как раз ради поддержки путинского имиджа?..

5 201 6 32767 04.09
Kпутин, трамп, сша, политика, рф, ельцин, история, документы, события
Блоги

«Подобного рода «расследования» псевдо-борцов с коррупцией»... Заявление о «завышении цен на продовольствие», поставляемое в войска национальной гвардии РФ…

5 74 6 12473 31.08
Kнавальный, росгвардия, финансы, продовольствие, события
Блоги

Михаил Михин блогер

Заметки о Нью-Йорке Они, такие же, как мы. Так же критикуют правительство, так же недовольны ситуацией в стране, но при этом они не боятся высказывать свое мнение открыто, зная, что у них нет полковника, который их посадит за репост в фейсбуке…

5 49 6 8507 04.09
Kнью-йорк, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Певица Юлия Самойлова заявила о готовности эмигрировать в Европу Видеообращение опубликовано на YouTube…

5 48 6 23396
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Не может быть высоких пенсий в средневековой стране. Это экономический факт, с которым избирателям, с восторгом голосовавшим за наступление Средневековья, придется считаться…

5 212 6 137723 01.09
#слушать 47:32 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Верите ли вы, что за «кокаиновым» делом стоят официальные российские лица?
5 61 6 24721 31.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Кремль близок к истерике, рейтинг Путина рухнет Народ действительно потерял доверие ко всем институтам власти и перешёл в режим жёсткого сбережения и калькулятора, считая, на сколько его на этот раз нахлобучили эти честные глаза…

5 426 6 377944 31.08
Kвласть, общество, пенсии, события
Блоги

+ На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка Эфир был посвящен погибшему руководителю так называемой ДНР…

5 236 6 207298 03.09
8читать ;смотреть
Kвидео, донецк, журналисты, тв, происшествия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7235507
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3646553

Сегодня в эфире