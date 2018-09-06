Главной причиной химического выброса на предприятии в Армянске стало перекрытие Украиной Северо-Крымского канала
Об этом у себя в Фейсбуке пишет глава Крыма Сергей Аксенов.
В свою очередь президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить вывоз крымских детей на Украину в связи с ухудшением экологической обстановке в Армянске. Соответствующее поручение президент дал премьер-министру Владимиру Гройсману. По версии Порошенко, химический выброс в Армянске связан с последствиями тренировок российских военных.
Ранее сообщалось, что Украина из-за ситуации в Армянске в одностороннем порядке прекратила пропуск транспорта из Крыма.
Комментарии39
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vladimirgornitsky 06 сентября 2018 | 20:33
Причина - это аннексия Крыма. А перекрытие канала - это уже следствие. А экологическая катастрофа - более отдаленное следствие той же причины.
kottigr1 06 сентября 2018 | 20:41
vladimirgornitsky: Оккупанты обязаны обеспечивать безопасность и содержание населения оккупированных территорий. Пусть вывозят людей на материк.
Смогли же они полуостров Крым превратить в остров.. Теперь наверное смогут превратить его и в пустыню.
opiatnovyi63 06 сентября 2018 | 20:44
kottigr1: Когда захватывали полуостров , не думали о последствиях, а теперь обвиняют Украину!Вот уже воровская власть, нет, чтобы признать свои ошибки, сразу находит виновного !
y_y_y 06 сентября 2018 | 20:53
opiatnovyi63:
//теперь обвиняют Украину//
Ключевое слово "теперь". То, что в Киеве после переворота преступный режим было ясно как минимум 4 года назад. И если по этому поводу ничего не сделано, то вина полностью на руководстве завода и властях Крым, которые обязаны контролировать подобные вещи.
kryimzdick 06 сентября 2018 | 20:54
y_y_y: Брехня. Армянск ниеогда не пользовался водой Северокрымского канала
antirussianempire 06 сентября 2018 | 20:56
y_y_y: у путинских зверушек все виноваты, весь мир, кроме них самих....
Смешные вы путинские зверушки... Вас ваш недомерок - фюрер превратит в пыль... Вам нет смысла жить на этой земле.
taglit 06 сентября 2018 | 20:54
opiatnovyi63: Гоблин - редкая сволочь! Когда аннексировали Крым - орал, что воды хватит на всех. А теперь?:
краина закрывает контрольные пункты "Каланчак" и "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом из-за опасности для персонала, в связи с опасной экологической ситуацией на заводе "Титан" в Армянске.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
"С целью сохранения жизни и здоровья персонала Госпогранслужбы и граждан, проживающих у админграницы и следуют через КПВВ, в связи с опасной экологической ситуацией, сложившейся на заводе "Титан" на территории временно оккупированного Крыма принято решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка". Пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом можно будет только через КПВВ "Чонгар", который работает в штатном режиме", – пишет он.
Также Слободян отмечает, что на закрытых пунктах продолжат нести службу пограничники, но пропуск граждан будет осуществляться только в экстренных случаях.
fekoff 06 сентября 2018 | 20:33
канал четыре года назад перекрыли, думаете Фирташ не в курсе был?
idshoohov 06 сентября 2018 | 20:52
fekoff:
Долго думал Аксёнов
fekoff 06 сентября 2018 | 21:02
idshoohov: у Путина учится
sensei54 06 сентября 2018 | 20:36
Канал перекрыли 4 года назад.
Несмотря на это, производство на "Титане" продолжалось.
Кто виноват? Ко угодно, но только не завод.
y_y_y 06 сентября 2018 | 20:50
sensei54:
//Канал перекрыли 4 года назад//
Не совсем так, но 4 года назад все было ясно. И однозначно виновато руководство завода и крымские власти, которые обязаны контролировать подобные вещи.
antirussianempire 06 сентября 2018 | 20:58
y_y_y: Путиносос, тебя осенило и ты наконец то понял, что крымская власть, поставленная путиным и он сам это гавно, и не на что не способные импотенты )
y_y_y 06 сентября 2018 | 21:05
antirussianempire:
Почему же. Они сырали важною роль в достойном деле воссоединения с Крымом. Но теперь настало время уступить власть технократам-профессионалам, ИМХО.
antirussianempire 06 сентября 2018 | 21:21
y_y_y: впереди только развал по примеру СССР... Русские оккупанты будут нести коллективную ответственность за то что выбрали фюрера аля Гитлера... Как ранее понесли коллективную отвественность немцы за нацизм и гитлеризм... Но немцы то уже давно образумились и осудили Гитлеровский нацизм... А русские нацисты-имперцы ещё бредят своим Рейхом, поэтому всё для них ещё впереди... Готовься. нацик
y_y_y 06 сентября 2018 | 21:32
antirussianempire:
//русские нацисты-имперцы//
Нацисты не могут быть имперцами, поскольку империя многонациональна по сути.
А насчет будущего, посмотрим. Пока радует воссоединение с Крымом, победа в Сирии, ослабление нацистов на Украине и в Грузии. В целом для России исторически гораздо опаснее внутренние враги, а сейчас либерасты слабы, как никогда. ;)
sensei54 06 сентября 2018 | 21:17
y_y_y: Не совсем так, но 4 года назад все было ясно
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Что было ясно?
margosher 06 сентября 2018 | 20:37
"Перекрытие канала..." Так сказали, как будто канал был перекрыт неожиданно и тайно. Надо было думать, как работать или не работать без канала.
basel812 06 сентября 2018 | 20:38
Главной причиной перекрытия Украиной Северо-Крымского канала стало военное
вторжение и последующая оккупация Крыма Россией.
testmeter 06 сентября 2018 | 20:39
Четыре года воды не было, а реактор только сейчас пересох... Убедительная версия
ser_gey_love_roff 06 сентября 2018 | 20:39
Неужто, это чувырло освоило ФБ?
kaputvsemu 06 сентября 2018 | 20:40
аксенов-гоблин это российский бутафорский клоун, как и давеча вознёсшийся на петушиных крыльях захерченко. Что там сейчас булькает гоблин, неинтересно. Интересен будет его некролог.
andy575 06 сентября 2018 | 20:41
Главная причина отсутствие презервативов при "создании" многих пропогандонов
gregor 06 сентября 2018 | 20:42
Главной причиной химического выброса на предприятии в Армянске стало перекрытие Украиной Северо-Крымского канала
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Может и так , а я думаю ,что виноваты те ,кто перекрыл поставки туалетной бумаги в Венесуэле .
o_smirnov 06 сентября 2018 | 20:43
Аксёнов. Глава. Крыма. Пишет. Ха-ха.
student_ru_ru 06 сентября 2018 | 20:45
Ну конечно же, хохлы виноваты. Корень бед всех наших.
malanoff 06 сентября 2018 | 20:46
За что боролись , на то и напоролись. Матчасть надо было ещё в детстве учить.
antirussianempire 06 сентября 2018 | 20:46
Главной причиной химического выброса на предприятии в Армянске стала оккупация Крыма путиноидами, а далее как следствие - перекрытие Украиной Северо-Крымского канала.
Там где появляются путиноиды, там будет безжизненная пустыня.
Последователи фюрера Путина это враги рода людского.
Уничтожение путина и его рабов это главная задача и условие существования цивилизации, пока они не превратили весь мир в пустыню.
tunis 06 сентября 2018 | 20:46
Завод четыре с половиной года работал четко, пока русские не устроили химическую атаку - учения были у русских карателей, как раз в20-х числах августа. Через день население отравилось.
А до того больше четырех лет все было прекрасно
Для мировой общественности Крым это украина, поэтому Россия обвиняется в химической атаке на территорию Украины. Это равно ядерному удару.
Рашня допрыгалась.
mavviomi 06 сентября 2018 | 21:05
tunis: все правильно, только почему вы чухонцев, мордву) и чувашей "русскими" называете?
ivar1964 06 сентября 2018 | 20:47
Так ведь изначально много говорилось о том, что перекрытие канала приведет к серьезным проблемам! Но в России к этому всерьез не отнеслись. Ширнулись Крымом и пребывали в эйфории. А теперь начинается ломка. Обезвоживание Крыма продолжается. Армянск - первый сигнал.
astlire 06 сентября 2018 | 20:47
Ну, через четыре года , нашли «визитку яроша»
ramses333 06 сентября 2018 | 20:52
Обычно, когда надо, включают режим "дурака", а этот сразу врубил "круглого идиота".
dsa_dsf 06 сентября 2018 | 20:53
Ай красавец - 4 года дуру валял и свалил всё на Украину
putkaput11 06 сентября 2018 | 20:58
Вот это по путински-валить с больной плешивой головы на относительно здоровую.
alien_3 06 сентября 2018 | 21:02
Одно слово. Жидоукрофашистобандеровцы.
Неужели еще кто-то мог быть в этом виноват?
ramses333 06 сентября 2018 | 21:12
Аксенов: "Главной причиной химического выброса на предприятии в Армянске стало..." годовое вращение Земли вокруг Солнца.
jetsam 06 сентября 2018 | 21:19
хм. пророк Высоцкий.
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Четыре года рыскал в море наш корсар.
В боях и штормах не поблекло наше знамя.
Мы научились штопать паруса
И затыкать пробоины телами.
За нами гонится эскадра по пятам.
На море штиль и не избегнуть встречи,
Но нам сказал спокойно капитан:
- Еще не вечер...
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sergo_25_26 06 сентября 2018 | 21:31
У русских виноваты все вокруг только не они.