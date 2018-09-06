Главной причиной химического выброса на предприятии в Армянске стало перекрытие Украиной Северо-Крымского канала

Об этом у себя в Фейсбуке пишет глава Крыма Сергей Аксенов.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить вывоз крымских детей на Украину в связи с ухудшением экологической обстановке в Армянске. Соответствующее поручение президент дал премьер-министру Владимиру Гройсману. По версии Порошенко, химический выброс в Армянске связан с последствиями тренировок российских военных.



Ранее сообщалось, что Украина из-за ситуации в Армянске в одностороннем порядке прекратила пропуск транспорта из Крыма.