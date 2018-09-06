Администрация США считает инцидент в Солсбери спланированной атакой

Об этом на Совбезе ООН заявила американский постпред Никки Хейли. Расследование, проведенное в Великобритании, Хейли назвала тщательным и объективным. По мнению постпреда США, задача мирового сообщества – помочь Лондону найти подозреваемых в нападении в Солсбери. Вашингтон также призвал Москву выдать двух подозреваемых к отравлению Скрипалей.

Ранее, кроме США, Германия, Канада и Франция выразили поддержку выводам Лондона о причастности России к отравлению Скрипалей.