Администрация США считает инцидент в Солсбери спланированной атакой
Об этом на Совбезе ООН заявила американский постпред Никки Хейли. Расследование, проведенное в Великобритании, Хейли назвала тщательным и объективным. По мнению постпреда США, задача мирового сообщества – помочь Лондону найти подозреваемых в нападении в Солсбери. Вашингтон также призвал Москву выдать двух подозреваемых к отравлению Скрипалей.
Ранее, кроме США, Германия, Канада и Франция выразили поддержку выводам Лондона о причастности России к отравлению Скрипалей.
Комментарии15
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beregov_net 06 сентября 2018 | 20:36
Два простых работяги Петров и Бошаров всю жизнь копили на поездку в Англию , что бы посмотреть витрину в Солсбери , а их обвиняют в причастности к отравлению , ни стыда ни совести у госдепа
danko1 06 сентября 2018 | 20:41
beregov_net: Действительно.
Мог бы Путин их не посылать на дело, а сам отравить, о чем он недавно публично предупреждал, говоря, что с перебежчиками будет.
А то привык только приказы отдавать, что к массовым убийствам, как в Беслане и Норд-Осте, что к одиночным.
patrikk_1 06 сентября 2018 | 20:49
Расследование, проведенное в Великобритании, Хейли назвала тщательным и объективным...
Какой бессовестный бред. Неужели кто-то в мире поверит, что хотя Тереза Мэй и не узнала настоящие фамилии людей с камер наблюдения, но она всё же уверена, что это были сотрудники ГРУ, напрямую подчиняющиеся В.Путину?
beregov_net 06 сентября 2018 | 20:56
patrikk_1: Такие громкие заявления делаются только с серьёзными фактами , они наверняка знают настоящие имена и фамилии Петрова и Бошарова , знают потому что разведка есть не только у РФ , есть кроты и в ГРУ )
lager23 06 сентября 2018 | 20:57
patrikk_1: патерсон, но где эти люди взяли оригинальные паспорта на чужие фамилии?
Два паспорта с практически одинаковыми номерами серий?
beregov_net 06 сентября 2018 | 20:58
patrikk_1: Просто предъявите миру Петрова и Бошарова , покажите что Тереза Мей ошибается , что это совсем не офицеры и совсем не ГРУ , это же так просто .
zurich_106 06 сентября 2018 | 21:28
patrikk_1: настоящие имена киллеров известны
glotov 06 сентября 2018 | 20:36
Ну конечно же британцы это долго планировали и согласовывали.
dedmoroz 06 сентября 2018 | 20:37
Геополитику с уголовщиной отдельный попутал
zemljanka 06 сентября 2018 | 20:38
Как-то незаметно...
Спасибо отцу наций...
Сплотил Запад. За 20 лет.
rabin_tagor 06 сентября 2018 | 20:45
zemljanka: ну, Гитлеру в свое время удалось сплотить весь мир
так что есть куда стремиться
snikkersnepper 06 сентября 2018 | 20:56
И чо?
Администрация США считала то же самое еще за два дня до отравления Скрипаля. Плюньте Венику в глаза, если здесь хоть кто-нибудь в этом сомневался. Пускай считает. Могу калькулятор дать. Сказать-то что хотели?
Или вы серьезно СЧИТАЕТЕ, что считалки администрации США или говорильня с Совбезе ООН хоть как-то коррелируют с реальными событиями в Солсбери (в Крыму, на Донбассе, в Сирии, в Йемене, в Ливии...)
beregov_net 06 сентября 2018 | 21:00
snikkersnepper: Через плеЧО )
petrovich_spb 06 сентября 2018 | 20:58
Захотел Вован "Back in USSR", а получилось так херово, что "Yesterday All My Troubles Seemed So Far Away".
vlabumur 06 сентября 2018 | 21:03
"Наговариваете Вы на нашу семью - грех это..." (С)