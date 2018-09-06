Прокуратура возобновила уголовное дело в отношении предпринимателя, который входит в т. н. «список Титова»
Прокуратура возобновила уголовное дело в отношении предпринимателя из Ростова-на-Дону Андрея Каковкина, который входит в так называемый «список Титова». Это произошло спустя 10 дней после того, как дело было прекращено полицией. Как заявил РИА сам бизнес-омбудсмен, он уже написал жалобу прокурору Южного федерального округа.
Между тем, по словам Титова, еще пять бизнесменов из его лондонского списка смогут вернуться в Россию до конца года, однако, по его словам, для этого необходимо вывести их из федерального розыска.
«Список Титова» был составлен в феврале после встречи Титова в Лондоне с покинувшими Россию бизнесменами.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sasass 06 сентября 2018 | 20:17
Титову надо пожаловаться Президенту , но он этого сделать не может из-за соей тряпичности..
rash 06 сентября 2018 | 20:19
Как выведут, так и обратно введут.
ura_123 06 сентября 2018 | 20:19
Ха-ха-ха)))) Вертайтесь в зад, вам усё простят!