Прокуратура возобновила уголовное дело в отношении предпринимателя, который входит в т. н. «список Титова»

Прокуратура возобновила уголовное дело в отношении предпринимателя из Ростова-на-Дону Андрея Каковкина, который входит в так называемый «список Титова». Это произошло спустя 10 дней после того, как дело было прекращено полицией. Как заявил РИА сам бизнес-омбудсмен, он уже написал жалобу прокурору Южного федерального округа.

Между тем, по словам Титова, еще пять бизнесменов из его лондонского списка смогут вернуться в Россию до конца года, однако, по его словам, для этого необходимо вывести их из федерального розыска.

«Список Титова» был составлен в феврале после встречи Титова в Лондоне с покинувшими Россию бизнесменами.