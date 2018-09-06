ЕС обвинил Россию в блокировке судоходства через Керченский пролив
Евросоюз призвал Москву обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море. Как передает Deutsche Wellе, в Брюсселе считают, что свободному доступу в Азовское море мешает, в частности, Крымский мост.
Комментарии19
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ematveev 06 сентября 2018 | 20:05
Украина бы даже готова специально построить лодку с километровой мачтой, чтобы показать, что мост и правда мешает, да ей тот же ЕС не дает лесом распоряжаться...
ostapbey 06 сентября 2018 | 20:16
ematveev: скоко русского леса у бурятов отобрали китайтсцы на свои палочки одноразового питания??
Гектаров эдак .......
В общем дофига.
На ДВА дня. С диетическим завтраком если без палочек.
Даже
olgkiev 06 сентября 2018 | 20:16
ematveev: у нас от вырубки леса будет пустыня на границе с ЕС, а у вас от сдачи Приамурья - будет пустыня на границе с Китаем:-), типо сам дурак:-)
chapter_2 06 сентября 2018 | 20:18
ematveev: В России дома, построенные самовольно, по решению судов могут быть снесены. Так, ведь?
Не является ли Крымский мост самовольной (не признанной международным сообществом) постройкой?
kottigr1 06 сентября 2018 | 20:23
chapter_2: Надо просто Украине сдать в символическую аренду под базу ВМФ США территории на острове Тузла... И всё сразу будет нормально с судоходством в Азовском море.
opiatnovyi63 06 сентября 2018 | 20:05
Не крымский мост мешает, а оккупация Россией Крымского полуострова..
tv_victim 06 сентября 2018 | 20:21
opiatnovyi63: Истерику-то прекрати, параноик! Оккупация, мля....
glotov 06 сентября 2018 | 20:08
Пока ни одно украинское судно не арестовано. А Норд до сих пои не возвращен.
ura_123 06 сентября 2018 | 20:23
glotov: Норд это случаем не украинское судно,перелицованное под мальтийское или какие там ещё флаги предпочитают рассейские ” судовладельцы” ?
blahovdav 06 сентября 2018 | 20:09
Рашка-бандит и террорист!
skull___ 06 сентября 2018 | 20:16
blahovdav: Украшка вообще то похищает российские суда с экипажем. А Россия ваши только досматривает, мало ли где говнопольский с аквалангом притаился. А так предлагаю " графу дьякуле" сосать у всех поактивнее, чтобы укрогниль охраняли...
ostapbey 06 сентября 2018 | 20:10
А мост придется ПЕРЕНОСИТЬ через ЛЕНУ??
Или через ЕНИСЕЯ?
туды где кончается Рассея..
Даже??
ostapbey 06 сентября 2018 | 20:12
.....От Волги до Енисея леса, косогоры, да степи.
Рассея, моя ты Рассея от Волги и до Енисея.
Е-я, е-я, Рассея, е-я.
По дороге ночной гармонь заливается....
...
Пока в стаканЫ наливаееетсяяя!!!
Даже...
serhio_25__ 06 сентября 2018 | 20:14
ostapbey: Какой мост? Моста не существует, его вообще не возможно построить.
xoxlodupa 06 сентября 2018 | 20:15
ostapbey: А зачем мост переносить ,России он не мешает !? Ну а европа пусть с хохлами пусть канал в обход копают ,если их что то не устраивает ,то это их проблемы !)
ostapbey 06 сентября 2018 | 20:20
xoxlodupa: уроют россию вместе с лаптями....
Без проблем.
Тем более черенки от копки Черного моря остались.
Каждому федерасту в ж......
Хм..
В то место, откудова у русских федерастов руки растут..
Даже..
olgkiev 06 сентября 2018 | 20:12
Дядя Трамп прийшлыте кораблыка, а то москали протоку обклалы як Батурын у 1708.
sasass 06 сентября 2018 | 20:19
Россия превратилась в тряпку - все ее лягают кому не лень...
glotov 06 сентября 2018 | 20:21
sasass: Моська тоже лаяла на слона.