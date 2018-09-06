США, Германия, Канада и Франция выразили поддержку выводам Лондона о причастности России к отравлению Скрипалей
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя британского премьера Джеймса Слэка. По его словам, эти страны также согласны с тем, что атака нервно-паралитическим веществом была, скорее всего, одобрена на высоком уровне в руководстве России.
Ситуацию с отравлением Скрипалей сейчас рассматривает Совет безопасности ООН. Заседание созвано по инициативе Великобритании.
Лондон использует дело Скрипалей исключительно для нагнетания антироссийской истерии. Об этом на Совбезе ООН заявил российский постпред Василий Небензя. По его словам, в доказательствах причастности России к использованию «Новичка» в Солсбери очень много нестыковок. В свою очередь постпред Великобритании Карен Пирс вновь повторила, что у Лондона есть доказательства причастности России к инциденту в Солсбери.
Комментарии16
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putin2018 06 сентября 2018 | 20:01
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
patrikk_1 06 сентября 2018 | 20:07
В свою очередь постпред Великобритании Карен Пирс вновь повторила, что у Лондона есть доказательства причастности России к инциденту в Солсбери...
Что конкретно значит "причастность России", попытка отравления Скрипалей "ходорковскими", это тоже причастность России?
mymymy 06 сентября 2018 | 20:17
patrikk_1: Точно так же они хрюкали про то, что допинговая программа была одобрена лично Путиным и что Путин сам в подзорную трубу смотрел, как Родченков пробирки с мочой в дырку в стене передавал.
Спустя год оказалось, что они своими воплями знатно обделались.
Теперь - шо, опять?
vilingrad 06 сентября 2018 | 20:24
patrikk_1: Что, патриккк, начальнички твои чувствуют, как яйцы в проеме щемятся все больнее?
opiatnovyi63 06 сентября 2018 | 20:08
putin2018: Россия скрепанутая опозорилась на всю планету..Вождь перегнул палку!
ematveev 06 сентября 2018 | 20:02
Новое слово в лексиконе "обвинителей": "элмост сетенли".
===
"...the attack was “almost certainly” approved at senior Russian government level..."
===
Интересно, оно имеет большую доказательственную силу, чем "хайли лайкли" или меньше?
Братья-либерасты, подскажите, а?
ostapbey 06 сентября 2018 | 20:03
Россия тоже. не одинока!!
Россию поддержали и ДНР!!!
и ЛНР
И...по слухам...и НАУРУ!!!
Даже!!
hrzn877 06 сентября 2018 | 20:05
ostapbey: Основная сила в Вануту, и я уверен, это будет!
uhovostro 06 сентября 2018 | 20:08
hrzn877: Неправда это! Главный наш союзник и надежда - великий и могучий Зимбабве...
spbdweller 06 сентября 2018 | 20:17
uhovostro: Как и 150 лет назад, у России только два союзника: ее армия и флот.
sasass 06 сентября 2018 | 20:08
Беда за бедой на Россию прет и безвыходное положение зреет...
spbdweller 06 сентября 2018 | 20:12
США, Германия, Канада и Франция выразили поддержку выводам Лондона
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Все, трендец, пляши не пляши на свадьбах у фашиков, санкции не снимут, а наоборот еще добавят. Спасибо товарищу Путину за мою счастливую старость.
hrzn877 06 сентября 2018 | 20:13
Истерия, похоже, у Небензи. Всем остальным глубоко пофигу средневековая Россия, просто хочется от неё отгородиться. Если населению нравится власть мафии и бандитов, это внутреннее дело и никого не волнует. Не хочется терпеть щупальца издалека на своей земле. Вы там у себя хоть поотравляте и поубивайте друг друга всех до одного, только к другим не лезьте.
Никто даже не обращает внимание на Небензю, Захарову, да и Путина тоже - так, балаган для невзыскательной публики.
antirussianempire 06 сентября 2018 | 20:19
железный занавес? РФ = CCCР -2... Противостояние западу, новая холодная война...Санкции, военные конфликты... Развал и забвение.
lager23 06 сентября 2018 | 20:14
Бейте,бейте негодяи!
Володе не больно, он глыба!
petrovich_spb 06 сентября 2018 | 20:24
США, Германия, Канада и Франция выразили поддержку выводам Лондона...
Выводам же Москвы выразил поддержку Н'ебензя.