США, Германия, Канада и Франция выразили поддержку выводам Лондона о причастности России к отравлению Скрипалей

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя британского премьера Джеймса Слэка. По его словам, эти страны также согласны с тем, что атака нервно-паралитическим веществом была, скорее всего, одобрена на высоком уровне в руководстве России.

Ситуацию с отравлением Скрипалей сейчас рассматривает Совет безопасности ООН. Заседание созвано по инициативе Великобритании.

Лондон использует дело Скрипалей исключительно для нагнетания антироссийской истерии. Об этом на Совбезе ООН заявил российский постпред Василий Небензя. По его словам, в доказательствах причастности России к использованию «Новичка» в Солсбери очень много нестыковок. В свою очередь постпред Великобритании Карен Пирс вновь повторила, что у Лондона есть доказательства причастности России к инциденту в Солсбери.