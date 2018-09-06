В возрасте 92-х лет умер основатель американской корпорации Amway миллиардер Ричард Девос
Причиной смерти стали осложнения после инфекции. Его корпорация занимается производством и продажей средств бытовой химии и косметики.
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Причиной смерти стали осложнения после инфекции. Его корпорация занимается производством и продажей средств бытовой химии и косметики.
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