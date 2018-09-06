В думу внесены президентские поправки ко второму чтению законодательства о пенсионной реформе
В частности, Владимир Путин предлагает сохранить налоговые льготы для пенсионеров в прежних границах пенсионного возраста. Президент также предлагает ввести уголовную ответственность в виде крупного штрафа или обязательных работ за необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста. Свои поправки ко второму чтению внесла и «Единая Россия».
Комментарии6
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putin2018 06 сентября 2018 | 19:34
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
danko1 06 сентября 2018 | 19:45
putin2018: Совсем Путин россиян послушными рабами считает, если бросив им обглоданную кость думает свой рейтинг поднять.
Вот если бы он от своих дворцов многочисленных отказался, многотысячной охраны и прочего, вернул награбленное его бандой в бюджет, а потом ушел в отставку, то возможно, что небольшую часть собственных грехов с себя снял.
yralez 06 сентября 2018 | 19:39
Обязать работодателей к обязательным работам на своих предприятиях......ну и зверь.
Выхватить Усманова , Дерипаску с яхт и отправить на заводы ?
tv_victim 06 сентября 2018 | 19:44
В Думе недоумевают, как у людей с двумя почками хватает наглости жаловаться на нехватку денег!
tunis 06 сентября 2018 | 20:03
Непонятно, в частности, для женщин пенсионный возраст 60 , или 63 остался?
vot_eto_da 06 сентября 2018 | 20:19
К вносу поправок стоять смирно! Поправки внести!