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19:30, 06 сентября 2018

Карен Пирс: Великобритания сделает все, чтобы задержать и привлечь к ответственности подозреваемых по делу Скрипалей

Об этом на Совбезе ООН заявила постпред страны при международной организации Карен Пирс. По ее словам, если кто-то из тех двоих покинет территорию России, то Лондон использует любую возможность, чтобы задержать их и экстрадировать.

Пирс напомнила, что Великобритания добилась выдачи европейского ордера на арест Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания официально обвинила в химатаке с использованием «Новичка».

Комментарии

28

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andreykochnev 06 сентября 2018 | 19:32

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Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

kottigr1 06 сентября 2018 | 19:34

andreykochnev: В какое дерьмо превратил Путин Россию.. ! И ведь меньше чем за пару десятков лет справился ..

xoxlodupa 06 сентября 2018 | 19:37

kottigr1: Почему пчела видит вокруг цветы и благоухание, а муха видит только говно и зловоние? )))

kottigr1 06 сентября 2018 | 19:40

xoxlodupa: Вы с гастрономической точки зрения присматриваетесь ? Или аппетит себе нагуливаете ?

beregov_net 06 сентября 2018 | 19:56

xoxlodupa: пчела под бояром

zztop1960 06 сентября 2018 | 19:57

xoxlodupa: Почему пчела видит вокруг цветы и благоухание, а муха видит только говно и зловоние? Почему , почему ? Такова судьба России , видеть только говно

kottigr1 06 сентября 2018 | 20:17

xoxlodupa: Почему пчела видит вокруг цветы и благоухание, а муха видит только говно и зловоние? )))
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Странно другое. Из всех слов, во всех комментариях Вы смогли увидеть лишь то слово, которое привлекло Ваше внимание.

ross1930 06 сентября 2018 | 19:43

kottigr1: Дружок, работать не пробовали? Или у метро хорошо подают? Ах да, народ у нас больно жалостливый, убогих жалеет!

kottigr1 06 сентября 2018 | 19:47

ross1930: Дружок, работать не пробовали?
-----------------------------------------------------------------
Воровать что ли.. Если по Вашему ?
Не.. Воровать не пробовал.

xoxlodupa 06 сентября 2018 | 19:50

kottigr1: Ну и дурак !)))

kottigr1 06 сентября 2018 | 19:51

xoxlodupa: В нынешней РФ это звучит как комплимент.. У нас таких в Президенты сразу берут.

haldey 06 сентября 2018 | 20:00

Если бы они были в стране, они бы уже проявились, они похоже уже в застенках скотланд-ярда))) А весь спектакль и бравада с арестом это все свист... И не факт, что они не очередные Бабченки, которые еще не разобрались, во что вляпались и что их ожидает... Хотя...
А где сам Скрипаль, он почему молчит, ему не дают, либо он не согласен огласить то, что с него требуют, жив ли он вообще))) Юля же пыталась его спасти, " с папой все хорошо", под программу защиты свидетелей их легко закопать где-нибудь по тихому...

ross1930 06 сентября 2018 | 20:01

kottigr1: Я и говорю, убогий ты!

kottigr1 06 сентября 2018 | 20:04

ross1930: Если бы Вы знали насколько мне важно ваше мнение по этому вопросу, Вы бы наверное даже его и писать не стали бы..

novyrusich 06 сентября 2018 | 19:52

ross1930: Совместное заявление лидеров Запада: в отравлении Скрипалей виновен Кремль

Лидеры США, Франции, Германии, Канады и Соединенного Королевства обнародовали совместное заявление, в котором выражается "полное доверие" к данным британских спецслужб, согласно которым попытку убийства Скрипалей совершили сотрудники ГРУ, получившие одобрение "на высшем уровне".

В этом документе, подписанном Терезой Мэй, Эммануэлем Макроном. Ангелой Меркель, Джастином Трюдо и Дональдом Трампом, говорится: "Мы вновь выражаем наше возмущение в связи с использованием химического нервного агента, известного как "Новичок", примененного в Солсбери 4 марта.

Мы приветствуем прогресс в расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипалей, и признаем достоверными обвинения в убийстве против двух подозреваемых. Мы высоко оцениваем работу британской полиции и всех тех, кто причастен к этой работе.

"Мы также уверены в правильности результатов анализа, проведенного экспертами Соединенного Королевства и независимой комиссией ОЗХО, свидетельствующих, что это же химическое вещество было использовано при отравлении Дон Стерджес и Чарльза Роули, и настоятельно рекомендуем России обеспечить экспертов ОЗХО всей информацией о "Новичке".

Мы убеждены в правильности оценки, сделанной британскими специалистами: оба подозреваемых были офицерами российской военной разведки, также известной как ГРУ, а эта операция почти наверняка одобрена на высшем правительственном уровне.

Мы уже предприняли совместные действия для того, чтобы положить конец деятельности ГРУ за рубежом с помощью самой крупномасштабной коллективной экстрадиции тайных сотрудников разведки.

"Вчерашнее заявление укрепляет нас в намерении положить конец враждебной деятельности зарубежных разведывательных сетей на наших территориях, поддерживать запрет на химическое оружие, защищать наших граждан и защищаться от всех форм злонамеренной деятельности со стороны другого государства, направленной против нас"

cypher 06 сентября 2018 | 20:17

novyrusich: Трамп наверно рыдал когда это заявление подписывал..

zztop1960 06 сентября 2018 | 19:52

kottigr1: Ещё 5 - 10 лет назад , Россия развивалась , была членом всех международных организаций , хотела вступить в НАТО и т.д. Но великодержавие долбануло в голову , которое теплилось в душах россиян , и вырвалось наружу , в начале в 1992 году , в Грузии , потом в 2007-2008 годах в Грузии , в Приднестровье. Полились с небес на Путина нефтедоллары , и Путина понесло , мудака. Поспешил он , не надо было Крым коммуниздить. Поспешил , сорвался , вот и результат

alexsokoll 06 сентября 2018 | 19:36

Сраная бриташка обосралась по всем позициям и изолгалась окончательно.

России пора потребовать выдачи похищенных граждан России - скрипалей, которых ПОЛГОДА держат в изоляции.

opiatnovyi63 06 сентября 2018 | 19:58

alexsokoll: Добить их уже наверняка? Ледорубом или зонтиком?

(комментарий скрыт)

yralez 06 сентября 2018 | 19:36

Ничо, у нас шпионов хватит.
Каждый готов стат шпионом , лишь бы платили хорошо да на пенсию по чекисткой льготе.
Что ? не шпионом, а разведчиком ?
Да нам теперь без разницы.

kir_pich_101 06 сентября 2018 | 19:39

Обосра=лись по полной.
Расея вперде!

lager23 06 сентября 2018 | 19:46

Русские туристы невиновны, если смогут лично по ТВ опровергнуть инсинуации, где же эти мужчины почему они не борются за свою честь?

homa_brutt 06 сентября 2018 | 19:58

lager23: Отчего же? Петров уже откомментировал. Ждём дальше страшных разоблачений от мелкобритов.

cypher 06 сентября 2018 | 20:20

homa_brutt: Петров? Где? Вы точно его с Манюней не перепутали?

homa_brutt 06 сентября 2018 | 20:03

Ржака, в общем. Нашли каких-то чудиков, которые якобы 5 минут назад,без всяческой химзащиты, распылили страшный йааад, а теперь гуляют по округе, глазея на витрины? Ну, чо, русским всё нипочём...
И где же всё-таки фотки с виз, а не мутные снимки с одной и той же,вплоть до секунд, даты на них?

piterrr 06 сентября 2018 | 20:05

Съесть то он съест, только кто ему даст.

pomeranche 06 сентября 2018 | 20:15

Зачем им выезжать из России. У них другая судьба. Скоро их в Думе увидим.

snikkersnepper 06 сентября 2018 | 20:22

Подозреваемые в ответ сказали большое спасибо заботливой госпоже Пирс, благодаря которой перспектива ничего не подозревая выехать по делу в Европу (если верить той же Фонтанке, и Петров и Васеч... Боширов ездили туда постоянно) и попасть там в тайно подготовленную и хитро расставленную засаду британских спецслужб им больше не грозит. Согласно нашим источникам в ГРУ, рассматривается вопрос о представлении г. Пирс, а также гг. Мэй, Джонсона и кто там еще есть к высоким ведомственным и государственным наградам.

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