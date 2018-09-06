Карен Пирс: Великобритания сделает все, чтобы задержать и привлечь к ответственности подозреваемых по делу Скрипалей
Об этом на Совбезе ООН заявила постпред страны при международной организации Карен Пирс. По ее словам, если кто-то из тех двоих покинет территорию России, то Лондон использует любую возможность, чтобы задержать их и экстрадировать.
Пирс напомнила, что Великобритания добилась выдачи европейского ордера на арест Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания официально обвинила в химатаке с использованием «Новичка».
Комментарии28
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andreykochnev 06 сентября 2018 | 19:32
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Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
kottigr1 06 сентября 2018 | 19:34
andreykochnev: В какое дерьмо превратил Путин Россию.. ! И ведь меньше чем за пару десятков лет справился ..
xoxlodupa 06 сентября 2018 | 19:37
kottigr1: Почему пчела видит вокруг цветы и благоухание, а муха видит только говно и зловоние? )))
kottigr1 06 сентября 2018 | 19:40
xoxlodupa: Вы с гастрономической точки зрения присматриваетесь ? Или аппетит себе нагуливаете ?
beregov_net 06 сентября 2018 | 19:56
xoxlodupa: пчела под бояром
zztop1960 06 сентября 2018 | 19:57
xoxlodupa: Почему пчела видит вокруг цветы и благоухание, а муха видит только говно и зловоние? Почему , почему ? Такова судьба России , видеть только говно
kottigr1 06 сентября 2018 | 20:17
xoxlodupa: Почему пчела видит вокруг цветы и благоухание, а муха видит только говно и зловоние? )))
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Странно другое. Из всех слов, во всех комментариях Вы смогли увидеть лишь то слово, которое привлекло Ваше внимание.
ross1930 06 сентября 2018 | 19:43
kottigr1: Дружок, работать не пробовали? Или у метро хорошо подают? Ах да, народ у нас больно жалостливый, убогих жалеет!
kottigr1 06 сентября 2018 | 19:47
ross1930: Дружок, работать не пробовали?
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Воровать что ли.. Если по Вашему ?
Не.. Воровать не пробовал.
xoxlodupa 06 сентября 2018 | 19:50
kottigr1: Ну и дурак !)))
kottigr1 06 сентября 2018 | 19:51
xoxlodupa: В нынешней РФ это звучит как комплимент.. У нас таких в Президенты сразу берут.
haldey 06 сентября 2018 | 20:00
Если бы они были в стране, они бы уже проявились, они похоже уже в застенках скотланд-ярда))) А весь спектакль и бравада с арестом это все свист... И не факт, что они не очередные Бабченки, которые еще не разобрались, во что вляпались и что их ожидает... Хотя...
А где сам Скрипаль, он почему молчит, ему не дают, либо он не согласен огласить то, что с него требуют, жив ли он вообще))) Юля же пыталась его спасти, " с папой все хорошо", под программу защиты свидетелей их легко закопать где-нибудь по тихому...
ross1930 06 сентября 2018 | 20:01
kottigr1: Я и говорю, убогий ты!
kottigr1 06 сентября 2018 | 20:04
ross1930: Если бы Вы знали насколько мне важно ваше мнение по этому вопросу, Вы бы наверное даже его и писать не стали бы..
novyrusich 06 сентября 2018 | 19:52
ross1930: Совместное заявление лидеров Запада: в отравлении Скрипалей виновен Кремль
Лидеры США, Франции, Германии, Канады и Соединенного Королевства обнародовали совместное заявление, в котором выражается "полное доверие" к данным британских спецслужб, согласно которым попытку убийства Скрипалей совершили сотрудники ГРУ, получившие одобрение "на высшем уровне".
В этом документе, подписанном Терезой Мэй, Эммануэлем Макроном. Ангелой Меркель, Джастином Трюдо и Дональдом Трампом, говорится: "Мы вновь выражаем наше возмущение в связи с использованием химического нервного агента, известного как "Новичок", примененного в Солсбери 4 марта.
Мы приветствуем прогресс в расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипалей, и признаем достоверными обвинения в убийстве против двух подозреваемых. Мы высоко оцениваем работу британской полиции и всех тех, кто причастен к этой работе.
"Мы также уверены в правильности результатов анализа, проведенного экспертами Соединенного Королевства и независимой комиссией ОЗХО, свидетельствующих, что это же химическое вещество было использовано при отравлении Дон Стерджес и Чарльза Роули, и настоятельно рекомендуем России обеспечить экспертов ОЗХО всей информацией о "Новичке".
Мы убеждены в правильности оценки, сделанной британскими специалистами: оба подозреваемых были офицерами российской военной разведки, также известной как ГРУ, а эта операция почти наверняка одобрена на высшем правительственном уровне.
Мы уже предприняли совместные действия для того, чтобы положить конец деятельности ГРУ за рубежом с помощью самой крупномасштабной коллективной экстрадиции тайных сотрудников разведки.
"Вчерашнее заявление укрепляет нас в намерении положить конец враждебной деятельности зарубежных разведывательных сетей на наших территориях, поддерживать запрет на химическое оружие, защищать наших граждан и защищаться от всех форм злонамеренной деятельности со стороны другого государства, направленной против нас"
cypher 06 сентября 2018 | 20:17
novyrusich: Трамп наверно рыдал когда это заявление подписывал..
zztop1960 06 сентября 2018 | 19:52
kottigr1: Ещё 5 - 10 лет назад , Россия развивалась , была членом всех международных организаций , хотела вступить в НАТО и т.д. Но великодержавие долбануло в голову , которое теплилось в душах россиян , и вырвалось наружу , в начале в 1992 году , в Грузии , потом в 2007-2008 годах в Грузии , в Приднестровье. Полились с небес на Путина нефтедоллары , и Путина понесло , мудака. Поспешил он , не надо было Крым коммуниздить. Поспешил , сорвался , вот и результат
alexsokoll 06 сентября 2018 | 19:36
Сраная бриташка обосралась по всем позициям и изолгалась окончательно.
России пора потребовать выдачи похищенных граждан России - скрипалей, которых ПОЛГОДА держат в изоляции.
opiatnovyi63 06 сентября 2018 | 19:58
alexsokoll: Добить их уже наверняка? Ледорубом или зонтиком?
yralez 06 сентября 2018 | 19:36
Ничо, у нас шпионов хватит.
Каждый готов стат шпионом , лишь бы платили хорошо да на пенсию по чекисткой льготе.
Что ? не шпионом, а разведчиком ?
Да нам теперь без разницы.
kir_pich_101 06 сентября 2018 | 19:39
Обосра=лись по полной.
Расея вперде!
lager23 06 сентября 2018 | 19:46
Русские туристы невиновны, если смогут лично по ТВ опровергнуть инсинуации, где же эти мужчины почему они не борются за свою честь?
homa_brutt 06 сентября 2018 | 19:58
lager23: Отчего же? Петров уже откомментировал. Ждём дальше страшных разоблачений от мелкобритов.
cypher 06 сентября 2018 | 20:20
homa_brutt: Петров? Где? Вы точно его с Манюней не перепутали?
homa_brutt 06 сентября 2018 | 20:03
Ржака, в общем. Нашли каких-то чудиков, которые якобы 5 минут назад,без всяческой химзащиты, распылили страшный йааад, а теперь гуляют по округе, глазея на витрины? Ну, чо, русским всё нипочём...
И где же всё-таки фотки с виз, а не мутные снимки с одной и той же,вплоть до секунд, даты на них?
piterrr 06 сентября 2018 | 20:05
Съесть то он съест, только кто ему даст.
pomeranche 06 сентября 2018 | 20:15
Зачем им выезжать из России. У них другая судьба. Скоро их в Думе увидим.
snikkersnepper 06 сентября 2018 | 20:22
Подозреваемые в ответ сказали большое спасибо заботливой госпоже Пирс, благодаря которой перспектива ничего не подозревая выехать по делу в Европу (если верить той же Фонтанке, и Петров и Васеч... Боширов ездили туда постоянно) и попасть там в тайно подготовленную и хитро расставленную засаду британских спецслужб им больше не грозит. Согласно нашим источникам в ГРУ, рассматривается вопрос о представлении г. Пирс, а также гг. Мэй, Джонсона и кто там еще есть к высоким ведомственным и государственным наградам.