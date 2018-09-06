Карен Пирс: Великобритания сделает все, чтобы задержать и привлечь к ответственности подозреваемых по делу Скрипалей

Об этом на Совбезе ООН заявила постпред страны при международной организации Карен Пирс. По ее словам, если кто-то из тех двоих покинет территорию России, то Лондон использует любую возможность, чтобы задержать их и экстрадировать.

Пирс напомнила, что Великобритания добилась выдачи европейского ордера на арест Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания официально обвинила в химатаке с использованием «Новичка».