Михаил Дегтярев: ЛДПР «категорически против» пенсионной реформы, но считает митинги неуместными

ЛДПР «категорически против» пенсионной реформы, но считает митинги неуместными. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту, кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

По его словам, реформа нуждается в «корректировке парламентским методом», а также посредством референдума. «Я знаю, много групп в регионах зарегистрировано. Смогут они собрать подписи или нет, покажет время. Они достаточно разрозненные. Там коммунисты не играют первую скрипку. В некоторых регионах, особенно сибирских и дальневосточных наши ребята тоже задействованы (я имею в виду ЛДПРовцы) в этих процессах», — сказал М.Дегтярев.

Он также отметил, что доходную часть бюджета можно повышать за счет въездного туризма, а также изъятия части средств у крупной промышленности.