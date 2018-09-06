Михаил Дегтярев: ЛДПР «категорически против» пенсионной реформы, но считает митинги неуместными
ЛДПР «категорически против» пенсионной реформы, но считает митинги неуместными. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту, кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев.
По его словам, реформа нуждается в «корректировке парламентским методом», а также посредством референдума. «Я знаю, много групп в регионах зарегистрировано. Смогут они собрать подписи или нет, покажет время. Они достаточно разрозненные. Там коммунисты не играют первую скрипку. В некоторых регионах, особенно сибирских и дальневосточных наши ребята тоже задействованы (я имею в виду ЛДПРовцы) в этих процессах», — сказал М.Дегтярев.
Он также отметил, что доходную часть бюджета можно повышать за счет въездного туризма, а также изъятия части средств у крупной промышленности.
Комментарии2
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wuwer 06 сентября 2018 | 19:44
ВСЁ категорически против...но проголосуют "ЗА" единогласно..
.ибо в противном случАе ...последует отлучение от кормушки и шеи народонаселения
sasass 06 сентября 2018 | 20:23
Козе понятно , что так надо делать , но власть не хочет обижать денежных акул...