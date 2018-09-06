Михаил Дегтярев: Комитет Госдумы готовит к принятию закон об аттестации гидов, переводчиков и экскурсоводов
Комитет Госдумы готовит к принятию закон об аттестации гидов, переводчиков и экскурсоводов. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту, кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев.
«До нового года мы примем закон. И такой инструмент дадим, чтобы была возможность заниматься гидами, переводчиками, экскурсоводами. Они должны попасть в поле государства. Мы вообще не знаем, кто это такие и что они вообще там рассказывают по нашим городам про нашу страну и на каких языках», — сказал М.Дегтярев. Он отметил, что органом, ответственным за решение данных вопросов выступит Министерство культуры.
Комментарии4
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tks 06 сентября 2018 | 19:40
Путинское депутаньё - кровососы и баблососы, нечисть феодальная.
golovneli 06 сентября 2018 | 19:42
т.е. сбору денег от самозанятого населения для бюджета. Это такой косвенный налог (якобы для лучшей организации туризма в России), наверное для пенсионного фонда.
cromwel 06 сентября 2018 | 19:52
Проще говоря высосать еще денег побольше!
grizzlybear 06 сентября 2018 | 19:53
Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения ... ;)))
С театром - разобрались, с кинематографом - тоже, с Интернетом - вообще красота, на очереди - гиды, а в перспективе я бы посмотрел на фотографов и спортсменов: выступают черте в чем и с непонятными надписями на майках! ;)