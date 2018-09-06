Михаил Дегтярев: Комитет Госдумы готовит к принятию закон об аттестации гидов, переводчиков и экскурсоводов

Комитет Госдумы готовит к принятию закон об аттестации гидов, переводчиков и экскурсоводов. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту, кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

«До нового года мы примем закон. И такой инструмент дадим, чтобы была возможность заниматься гидами, переводчиками, экскурсоводами. Они должны попасть в поле государства. Мы вообще не знаем, кто это такие и что они вообще там рассказывают по нашим городам про нашу страну и на каких языках», — сказал М.Дегтярев. Он отметил, что органом, ответственным за решение данных вопросов выступит Министерство культуры.