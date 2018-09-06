Дегтярев: Нормы, введенные во время чемпионата мира по футболу — 2018, могут стать постоянными
Нормы, введенные во время чемпионата мира по футболу, в частности беспрепятственное употребление пива на улицах и стадионах, могут стать постоянными. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту, кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев.
По его словам, он возглавил созданную в Совете по развитию физкультуры и спорта при президенте рабочую группу по законодательству, которая занимается анализом «временных норм, которые можно было бы распространить на законодательство на постоянной основе». «Там очень уважаемые люди: правоведы, спортсмены. Ближайшее заседание будет в конце сентября, и какие-то нормы, в том числе и по стадионам, по правилам употребления каких-то напитков тоже могут быть реализованы. Это надо обсуждать, проанализировать, сколько было инцидентов и были ли они связаны с пивом», — сказал М.Дегтярев.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
piter_ug 06 сентября 2018 | 19:38
//беспрепятственное употребление пива на улицах и стадионах//
Вишь как заботятся дурдомовцы о здоровье расиянцев!
tv_victim 06 сентября 2018 | 19:48
В понедельник посмотрим. Перед выборами и не так лапшу развешивали на уши!
physik 06 сентября 2018 | 19:52
А как быть с такой нормой, как запрет митингов?
Недоработочка у вас, г-н Дегтярев.