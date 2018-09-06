Нормы, введенные во время чемпионата мира по футболу, в частности беспрепятственное употребление пива на улицах и стадионах, могут стать постоянными. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту, кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

По его словам, он возглавил созданную в Совете по развитию физкультуры и спорта при президенте рабочую группу по законодательству, которая занимается анализом «временных норм, которые можно было бы распространить на законодательство на постоянной основе». «Там очень уважаемые люди: правоведы, спортсмены. Ближайшее заседание будет в конце сентября, и какие-то нормы, в том числе и по стадионам, по правилам употребления каких-то напитков тоже могут быть реализованы. Это надо обсуждать, проанализировать, сколько было инцидентов и были ли они связаны с пивом», — сказал М.Дегтярев.