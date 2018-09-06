Петербургский парламент перенес начало осенней сессии

По данным источников «Эха Москвы» это связано с тем, что депутаты хотят принять участие в крестном ходе.

Местный парламент собирается на свои заседания по средам. Но сотрудникам и депутатам объявили о том, что по ряду причин, на следующей неделе депутаты соберутся во вторник. Петербургский парламент контролирует «Единая Россия». Председатель фракции, Александр Тетердинко не знает, по какой причине спикер перенес начало осенней сессии.

На официальном сайте Законодательного собрания информации о переносе заседания пока нет. В свою очередь, источники «Эха Москвы» сообщили о том, что некоторые депутаты, в частности единороссы, хотят принять участие в традиционном крестном ходе по Невскому проспекту. Его ежегодно проводят в честь перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Александро-Невскую лавру. В этом году вместе от Казанского собора до Александро-Невской лавры пронесут мощи святителя Спиридона Тримифунтского.

Ранее спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова обвиняли в излишне тесных связях с РПЦ. В частности, он является активным сторонником передачи церкви Исаакиевского собора