«Единая Россия» внесла в Госдуму первый пакет поправок к законопроекту о повышении пенсионного возраста

Их авторами стали больше 30 депутатов и членов Совета Федерации.

Предложения единороссов, в частности, включают в себя досрочное – на два года раньше – установление страховой пенсии для работников с большим трудовым стажем. Об этом журналистам рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Также среди поправок – сохранение нынешних сроков назначения накопительной пенсии для тех граждан, которые участвовали в ее формировании. Кроме того, партия власти выступает за проведение ежегодной диспансеризации работников предпенсионного возраста, и для этого им будут предоставлены два выходных. Наконец, будут сохранены действующие условия выхода на пенсию коренных и малочисленных народов Севера. Депутатам и сенаторам дадут право добровольно отказаться от своих пенсионных преференций. По словам Турчака, единороссы позднее внесут и другие поправки.

Свои поправки к законопроекту о пенсионной реформе также внес Владимир Путин. В частности, президент предлагает ввести уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу гражданина предпенсионного возраста.