«Единая Россия» внесла в Госдуму первый пакет поправок к законопроекту о повышении пенсионного возраста
Их авторами стали больше 30 депутатов и членов Совета Федерации.
Предложения единороссов, в частности, включают в себя досрочное – на два года раньше – установление страховой пенсии для работников с большим трудовым стажем. Об этом журналистам рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Также среди поправок – сохранение нынешних сроков назначения накопительной пенсии для тех граждан, которые участвовали в ее формировании. Кроме того, партия власти выступает за проведение ежегодной диспансеризации работников предпенсионного возраста, и для этого им будут предоставлены два выходных. Наконец, будут сохранены действующие условия выхода на пенсию коренных и малочисленных народов Севера. Депутатам и сенаторам дадут право добровольно отказаться от своих пенсионных преференций. По словам Турчака, единороссы позднее внесут и другие поправки.
Свои поправки к законопроекту о пенсионной реформе также внес Владимир Путин. В частности, президент предлагает ввести уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу гражданина предпенсионного возраста.
Комментарии11
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vic12 06 сентября 2018 | 19:14
Для всех работников Газпрома в должностных инструкциях написано, что от 18 до 60 лет. Я сам был отправлен на пенсию по этому пункту. Обоснование руководства - если у тебя произойдёт инфаркт, или подобное, то могут погибнуть десятки рядом находившихся людей.. Интересно, что изменилось? Могут погибнуть? Или мне наврали?
jetsam 06 сентября 2018 | 19:19
@ США, Германия, Канада и Франция выразили поддержку выводам Лондона о причастности России к отравлению Скрипалей@
а нащим ответом на все эти враки будет - увеличение пенсионного возраста и сокращения
расходов на медицину!!
нехай боятся, гады, нашей идионосной скрепы!
marineru 06 сентября 2018 | 19:19
В аду гореть ведь будут. Столько проклятий на себя навлекли, что и потомкам с лихвой хватит.
tks 06 сентября 2018 | 19:35
marineru: Им пофиг. В гробу они видали всех проклинающих да протестующих. Из окон своих дворцов, апартаментов и лимузинов.
ura_123 06 сентября 2018 | 19:28
Партия жуликов и воров внесёт предложение ” Помещать шарик под напёрстки или нет,лошары и так схавают”.
yralez 06 сентября 2018 | 19:31
Пахан что то кроме как сажать, предложить не может.
tks 06 сентября 2018 | 19:33
Пошли куски блевотины с отрыжками от "Едим Россию". Кушайте, россиянцы, жрите!!
sim202_ 06 сентября 2018 | 19:38
А что вообще сделала т.н. "ЕДИНАЯ РОССИЯ" для россиян?
ura_123 06 сентября 2018 | 19:45
sim202_: Ну как же, как же.. Вон мама Володина купила на старости лет квартирку в 400 квадратов в центре Москвы,десяток фирм имеет с уставным капиталом от 10 миллионов рубликов-что,разве мало?
sim202_ 06 сентября 2018 | 20:02
ura_123:
Крепкая старушка.
Ей еще пахать и пахать...
cromwel 06 сентября 2018 | 19:49
Если вернуться к истокам должности " депутат", то это слуга народа. Значит наши интересы в думе представляет он. Но уже лет 20 все наоборот. Только против народа.