США, Германия, Канада и Франция выразили поддержку выводам Лондона о причастности России к отравлению Скрипалей

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя британского премьера Джеймса Слэка. По его словам, эти страны также согласны с тем, что атака нервно-паралитическим веществом была, скорее всего, одобрена на высоком уровне в руководстве России.

Ситуацию с отравлением Скрипалей сейчас рассматривает Совет безопасности ООН. Заседание созвано по инициативе Великобритании.

Как заявила постпред страны при ООН Карен Пирс, Британия обсудит с союзниками по НАТО возможные новые санкции против России, чья ответственность за инцидент в Солсбери, по ее словам, очевидна.