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19:00, 06 сентября 2018

США, Германия, Канада и Франция выразили поддержку выводам Лондона о причастности России к отравлению Скрипалей

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя британского премьера Джеймса Слэка. По его словам, эти страны также согласны с тем, что атака нервно-паралитическим веществом была, скорее всего, одобрена на высоком уровне в руководстве России.

Ситуацию с отравлением Скрипалей сейчас рассматривает Совет безопасности ООН. Заседание созвано по инициативе Великобритании.

Как заявила постпред страны при ООН Карен Пирс, Британия обсудит с союзниками по НАТО возможные новые санкции против России, чья ответственность за инцидент в Солсбери, по ее словам, очевидна.

Комментарии

48

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putin2018 06 сентября 2018 | 19:02

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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

mymymy 06 сентября 2018 | 19:06

putin2018: Вот жеж позорники!
Один раз уже обделались своей уверенностью и поддержкой - когда бандерлянд сбил малайзийский боинг, тоже все поверили одной визжащей стране.
Что теперь? после ввода санкций против России хрюкают на весь мир: ну пожалуйста, кто что-нибудь знает про боинг, отзовитесь! А в ответ - тишина.
И вот теперь - совершенно аналогичная ситуация - все "верят" Англии, а потом будут хрюкать - ну хоть кто-нибудь, ну подтвердите хоть что-нибудь!

danko1 06 сентября 2018 | 19:11

И позорны

danko1 06 сентября 2018 | 19:13

danko1: И позорный питерский вор и гопник, который Россию со своей бандой изгоем делает, даже не подумает в отставку уйти.
А новые санкции опять направит на население, компенсируя ближайшим ворам потери.

alexsokoll 06 сентября 2018 | 19:21

danko1:

Киллеры Путина прямо из Москвы и прибыли мазать ручку в обед, чтоб на камерах лучше выйти, бросили новичок на улице и полетели назад в Москву.
Странно, что без будёновок и красного флага...

zztop1960 06 сентября 2018 | 19:29

danko1: Англичане предьявили только 10 - 25 % информации , остальную бомбу они пока придерживают , смотрят на реакцию России и бомбанут , в нужный момент и Россия будет не в говне , как сейчас , а в полном говне

ross1930 06 сентября 2018 | 19:37

danko1: Бабуля, на выборы ходить надо, а не вещать по унылым методичкам Госдепа!

vilingrad 06 сентября 2018 | 19:45

ross1930: alexsokoll: mymymy: Тут, дядька, вот в чем беда: как не маскируй руссо-путинское говно, воняет на весь мир- что в Солсбери, что в Армянске. Чай, не 19й век- интернет, видеонаблюдение, передовые технологии расследования. Тольку мумумутые на всю голову квасные патриоты не чуют амбре. Носоглотка привыкла, да и забита той же субстанцией:)

antirussianempire 06 сентября 2018 | 19:13

РФ - страна изгой и споснор терроризма, русские - международные террористы, путин - военный преступник.
Полэтому главная задача цивилизованного мира это уничтожение преступника путина, денацификация обитателей РФ, и раздел на зоны оккупации мордора...
Всё как было ранее проделано союзниками в отношении Третьего Рейха и Гитлера.

drgonish 06 сентября 2018 | 19:39

antirussianempire:


Польска участвовала на Пару с Гитлером в раздербанивании Чехословакии. Никто не сомневается, что она мечтает увствовать и в раздербанивании России. Однако, Польска будет опять сосать сосок.

ostapbey 06 сентября 2018 | 19:55

drgonish: так и Польша долбала дружбу России с Гитлером?

Ах во оно как!!
Мужики думали, что Россия только ФИНЛЯНДИЮ оккупировала в сговоре с Гитлером.
Но Польша???!
Наверное ты про Буденного намекаешь?? В Польше??
Даже..

rabin_tagor 06 сентября 2018 | 19:18

mymymy: какая тишина, жывотное?
готовится суд в Голландии.
про Скрипалей вы все тут тоже долго прикалывались.
"хайли лайкли" , т.п.
вот сейчас еще насуют санкций по Скрипалям, а за Боинг - это где-то зимой начнется
там тоже уже собраны все доказательства

ura_123 06 сентября 2018 | 19:21

mymymy: Це хлопчик, не вы ли требовали так называемых хайли-лайкли? Ну так кушайте полной ложкой))))

vera14 06 сентября 2018 | 19:39

ura_123: Вы тут местным дурачком подрабатываете?

ura_123 06 сентября 2018 | 19:47

vera14: Почему местным? Двухместным ))))

zonda_ 06 сентября 2018 | 20:16

ura_123: ;))), надо запомнить

efilika 06 сентября 2018 | 19:56

mymymy: тебе легче стало от слова "позорники"? Живи и наслаждайся грядущими санкциями, пока не ввели.

blahovdav 06 сентября 2018 | 20:01

mymymy: Путлеровская свинка ччмиает, что Украина сбила Боинг?? А я, что ты вонючий педик...Докажи, что это не так??

blahovdav 06 сентября 2018 | 20:01

mymymy: Путлеровская свинка ччмиает, что Украина сбила Боинг?? А я, что ты вонючий педик...Докажи, что это не так??

glotov 06 сентября 2018 | 19:03

У каждого свои мотивы.

xoxlodupa 06 сентября 2018 | 19:04

Абсолютно похер !)))

beregov_net 06 сентября 2018 | 19:35

xoxlodupa: по херу больно будет

zztop1960 06 сентября 2018 | 19:06

Исключить Россию из СБ ООН и вообще ООН , как в своё время Гитлероаская Германия и СССР из Лиги Наций. Хоть и не помогло , Гитлер со Сталиным всё равно развязали Вторую мировую

drgonish 06 сентября 2018 | 19:44

zztop1960:
Вторую мировую Гитлер развязал с Польшей, раздербанив Чехословакию. А затем глупое и жадное руководство Польски заключило военный союз против Германии с Англией. Головой надо думать, а не головкой.

antirussianempire 06 сентября 2018 | 19:58

drgonish:
Вторую мировую войну развязали Третий Рейх и СССР, совместно напав на Польшу.
Даже в честь совместной победы на Польшей, был проведён парад советских и немецких фашистов в оккупированном Бресте.
СССР до середины 1941 года был союзником Третьего Рейха.

blahovdav 06 сентября 2018 | 20:06

drgonish: Вторую мировую Гитлер развязал с Польшей, раздербанив Чехословакию. / Путлеровская свинка хотя бы Вики полистала...Сралин на финов напал?? На Прибалтику,Западную Украину? Не?7 Может и гитлер не нападал?

oneoretwo 06 сентября 2018 | 19:07

...митя, проверь: твоя "экономика" исчо растет ?...

haltttttt 06 сентября 2018 | 19:07

Сейчас слетятся ихтамнетовцы.

uhovostro 06 сентября 2018 | 19:08

Настамнетихтамнетвывсёврётекакиевашидоказательстваэтоподлогвывсерусофобыэтоненашилюдионидавноуволилисьвынаснелюбитеамыхорошиевамможноанамнельзя?!намплеватьнавашисанкциидебилыбля...

buzukin1906 06 сентября 2018 | 19:09

Война никогда не прекращается. Эти суки хотят записать Россию в один ряд с террористическими государствами со всеми вытекающими последствиями. Ну а мы умножим их террористов в Сирии на ноль. и с этого момента подкравшийся к этой компании ПЦ выпрыгнет и начнет жрать все это содружество белых и пушистых наглых негодяев полной меркой. Особенно он любит толерантных общечеловеков :)

antirussianempire 06 сентября 2018 | 19:22

buzukin1906: русские террористы будут уничтожаться в Сирии и везде в мире, без предупреждения

vic12 06 сентября 2018 | 19:23

buzukin1906: Уничтожим, даже не террористов, а противников Асада? А, если Навального объявить террористом? Можно - без суда и следствия? Пора объявлять.

vezdehod 06 сентября 2018 | 19:39

buzukin1906:
Война никогда не прекращается. Эти суки хотят записать Россию в один ряд с террористическими государствами со всеми вытекающими последствиями
================================================================================================
Так Россия сама записала себя в их ряды и в этом никто не виноват, кроме самой себя. Аминь!

lion64__2 06 сентября 2018 | 19:09

Что доказывает видеозапись, на которой двое рассматривают витрину в магазине? Обычная дешёвая провокация мелкобританских джентльменов. Завтра предъявят копию командировочного предписания (предусмотрительно снятую в мелкобританском посольстве в Москве), в которой будет подробно расписано, как надо применить боевое ОВ? Пусть хрукают свидомые, пусть каркают либерасты. Токмо это всуе.

rabin_tagor 06 сентября 2018 | 19:21

lion64__2: ну всуе-не всуе, а закончатся у Пригожина деньги, объявит он себя банкротом, чтоб вывести то, что осталось из-под санкций - куда пойдешь?
и будешь вспоминать это свое "всуе"

drgonish 06 сентября 2018 | 19:53

lion64__2:

Технически, бриты предъявили имена, даты прилета и отлета. Это, наконец-то, первая конкретика. Мяч на стороне Кремля.

ematveev 06 сентября 2018 | 19:13

Новое слово в лексиконе "обвинителей": "элмост сетенли".
===
"...the attack was “almost certainly” approved at senior Russian government level..."
===

Интересно, оно имеет большую доказательственную силу, чем "хайли лайкли" или меньше?
Братья-либерасты, подскажите, а?

rabin_tagor 06 сентября 2018 | 19:24

ematveev: так это про Путина.
ему пока ничего формально и не предъявляют.
а вот когда (если) будет он сидет на жесткой скамейке перед судьями, тогда это almost превратится в certain.

unprejudiced 06 сентября 2018 | 19:14

Все страны изгои. один соврал остальные ложь поддерживают.

drgonish 06 сентября 2018 | 19:46

unprejudiced:

Польске опять обломится.

henry52 06 сентября 2018 | 19:15

Вероятно будет "железный занавес" - только со стороны Запада, что весьма устраивает нынешнюю Российскую власть, поскольку все свои беды можно сваливать на "проклятых англосаксов и прочих подпиндосников"...

timwlad89 06 сентября 2018 | 19:18

Ну это стоило ожидать когда сша обьявили об угрозе существования единополярного мира и соответсвенно все организаторы мирового холокоста и геноцида и построения лагерей смерти для конкурентов образовали коалицию по организации любых провокаций и санкционных действий против своих конкурентов на мировом рынке.
И к стати,в Германии канцлер Германии прямо заявила о катострофическом положении с профессиональными кадрами во всех отраслях экономики и ситеме управления и распределения.
И это при населении в 500 миллионов человек в Европе и 500 миллонов человек в сша и канаде.И в 32 процента безработных среди молодежи в странах европы.И с таким же показателями в сша и в канаде,где молодежь из тойже Европы не смогла найти себе работу по профессии.
Так что господа,запад как всегда в полном системном дерьме где все разворовано и правит махровая диктатура старых дебилов и это проблему на западе решали только кромвель,робиспьер,наполеон ,гитлер и маккартизм.
Так что господа стоит ожидать очереного мюнхенского сговора этих стран и отделение территорий украины для возврата историческим хозяевам.И соответсвенно попытаются раздолбать синию до основания чтобы не имелось возможности для проживания.
Так что для россии противостояние западу через оказание помощи союзникам.
Иначе евросоюз и сша с канадой ждут события сравнимы с проигрышев войны во вьетнаме.

uhovostro 06 сентября 2018 | 19:35

timwlad89:/ 500 миллонов человек в сша и канаде/
С дуба рухнул, дебил?! Где это ты нашёл 500 млн человек в США и Канаде, умник? Учи матчасть...

timwlad89 06 сентября 2018 | 20:19

Ну воощето uhovostro: с 1990тых говорят о единополюсной власти западного "золотого милларда".

yralez 06 сентября 2018 | 19:28

А Вануату ?
А....то то же.
Прогрессивная мировая общественность с нами..

gen_sko 06 сентября 2018 | 19:39

США, Германия, Канада и Франция Пастернака не читали, но осуждают.

alex_melnikov Алексей Мельников 06 сентября 2018 | 19:44

Только так.

spbdweller 06 сентября 2018 | 20:02

США, Германия, Канада и Франция выразили поддержку выводам Лондона
--------------------
Все, трендец, пляши не пляши на свадьбах у фашиков, санкции не снимут, а наоборот еще добавят. Спасибо товарищу Путину за мою счастливую старость.

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