Петр Порошенко намерен уведомить ООН о разрыве договора о дружбе с Россией
По словам президента Украины, это произойдет во время его выступления на Генассамблее ООН. Он подчеркнул, что это решение не эмоциональное, а четко выверенное и просчитанное.
73-я сессия Генассамблеи ООН откроется 18-го сентября.
Комментарии10
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putin2018 06 сентября 2018 | 18:33
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
kottigr1 06 сентября 2018 | 18:34
Попрут теперь РФ не только из СБ ООН, но и из ООН вообще.. Как страну-оккупанта и террориста, как нарушителя взятых на себя обязательств и международных договоренностей..
Кстати пора бы вспомнить, что РФ в ООН находится на "птичьих правах"..
Открываете Устав ООН и читаете статью 23, п.1, в которой перечисляются страны-постоянные члены Совета Безопасности. Увы, Российской Федерации среди них НЕТ! До сего дня там указан Союз Советских Социалистических Республик. РФ на этом месте сидит временно по просьбе 11-ти стран. "В письме от 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран - членов Содружества Независимых Государств."
Если часть этих стран из числа этих 11-ти поставят вопрос о прекращении этого представительства, ООН вынужден будет пересмотреть текущий порядок дел.
Тем более СНГ, которую сейчас в СБ ООН временно представляет РФ, существует лишь на бумаге, а в реальности её покинули уже многие страны..
Украина обязана в ООН напомнить о том, что РФ в ООН находится не законно..
hastings 06 сентября 2018 | 18:44
kottigr1: значит надо восстановить Союз Советских Социалистических Республик в прежних границах, только и всего.
kottigr1 06 сентября 2018 | 18:45
hastings: Вот тебе выдадим саблю в руки и пошлем восстанавливать СССР.. Один справишься или тебе ещё в подкрепление пациентов из психушки подбросить ?
xoxlodupa 06 сентября 2018 | 18:51
kottigr1: А че, Крым уже вернулся ,ща еще у бульбашей чего нибудь вернем , нахера вам нищебродам столько территорий ,засрете все только животные !)
fig_vvam 06 сентября 2018 | 18:51
hastings:США, Франция, Германия и Канада заявили о причастности России к отравлению Скрипалей
Sky News19:18, 6 сентября 2018Надежный источник
США, Франция, Германия и Канада поддержали версию Великобритании о том, что российские власти «почти наверняка» одобрили покушение на Сергея и Юлию Скрипаль. Об этом говорится в совместном заявлении пяти стран, сообщает Sky News.
В документе США, Франция, Германия и Канада выразили «полную уверенность» в том, что обвиняемые в отравлении Скрипалей являются сотрудниками ГРУ, а их операцию «почти наверняка» санкционировали высокопоставленные члены российского правительства.
ura_123 06 сентября 2018 | 18:35
Чего тянули?
lion64__2 06 сентября 2018 | 18:48
Не долетит сия пьяная хавронья, выпадет в океан.
unprejudiced 06 сентября 2018 | 18:49
обычно когда вещает кровавый петя в зале только украинская делегация да уборщики находятся. никому не интересно что алкаш там несет
oneoretwo 06 сентября 2018 | 18:51
...спасибо плешивому: нато стало исчо дальше от границ страны...