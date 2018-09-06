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18:30, 06 сентября 2018

Следствие просит Мосгорсуд завтра продлить срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову

Как сообщил ТАСС адвокат Дмитрий Харитонов, ему уже звонил следователь. Адвокату непонятна причина спешки, поскольку срок домашнего ареста Серебренникова истекает только 19-го сентября. Решение не вступило в силу. Рассмотрение жалобы назначено только на 11-е. Самого адвоката завтра в суде не будет, поскольку после подписания протокола об ознакомления с делом он уехал из Москвы. Еще один адвокат режиссера, Рената Литвина, находится на больничном.

Комментарии

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cromwel 06 сентября 2018 | 18:40

Зачем продлевать домашний арест? Посадить его в камеру к педикам, он там как дома будет.

oneoretwo 06 сентября 2018 | 18:42

...просто издеваются уголовники над человеком...

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