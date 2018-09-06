«Дейли Мейл» опубликовало новое видео с подозреваемыми в покушении на Скрипалей в Солсбери Александром Петровым и Русланом Бошировым. Запись, как утверждает издание, была сделана через несколько минут после того, как предполагаемые сотрудники ГРУ нанесли вещество «Новичок» на ручку двери дома, где проживал Сергей Скрипаль. На видео Петров и Боширов рассматривают витрину магазина с коллекционными монетами.

Российская сторона ставит выводы полиции Лондона под сомнение и по-прежнему отвергает свою причастность к отравлению Скрипалей.