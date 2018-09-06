«Дейли Мейл» опубликовало новое видео с подозреваемыми в покушении на Скрипалей в Солсбери
«Дейли Мейл» опубликовало новое видео с подозреваемыми в покушении на Скрипалей в Солсбери Александром Петровым и Русланом Бошировым. Запись, как утверждает издание, была сделана через несколько минут после того, как предполагаемые сотрудники ГРУ нанесли вещество «Новичок» на ручку двери дома, где проживал Сергей Скрипаль. На видео Петров и Боширов рассматривают витрину магазина с коллекционными монетами.
Российская сторона ставит выводы полиции Лондона под сомнение и по-прежнему отвергает свою причастность к отравлению Скрипалей.
Комментарии11
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andreykochnev 06 сентября 2018 | 18:31
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Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
gonduras_on_colyma 06 сентября 2018 | 18:35
// Российская сторона ставит выводы полиции Лондона под сомнение //
- Ну ладно гигабайты фото и видеоматериалов, показания сотен свидетелей, результаты десятков экспертиз, но доказательства-то где???
ajsenev 06 сентября 2018 | 18:44
Власти СССР 50 лет вдохновенно врали всему миру, что польских офицеров в Катыни расстреляли немцы. Находили немецкие патроны, проводили эксгумации и экспертизы, находили "свидетелей" …. И сейчас так будет? Но времена-то изменились! Кругом камеры, всё фиксируется, долго врать и изворачиваться не получится!
alien_3 06 сентября 2018 | 18:50
ajsenev: Камеры не доказательство. Должна быть справка, заверенная печатью в российском консульстве.
minerr 06 сентября 2018 | 18:44
gonduras_on_colyma: Ну да, особенно это последнее видео полностью их изобличает. Так рассматривают монеты в витрине и крутятся перед камерой только отравители-чекисты. И, кстати, очень весомое доказательство их вины это фотография из аэропорта - сразу видно что чекисты привыкли маршировать - перед камерами появились в одно и то же время.
prade 06 сентября 2018 | 18:50
minerr: Повтори десять раз "настамнет" и десять раз "вывсеврете", все будет хорошо, успокоишься.
ematveev 06 сентября 2018 | 18:45
gonduras_on_colyma:
Действительно: два мужика рассматривают витрину.
Доказательства убийства и связи их с Путиным - железобетонные!
opiatnovyi63 06 сентября 2018 | 18:36
Гопники никогда не признаются в своих преступлениях ..Такова их природа!
yralez 06 сентября 2018 | 18:41
Сейчас эти двое отравителей сидят и дрожат......пойдут то ли в депутаты то ли в навоз
buzukin1906 06 сентября 2018 | 18:46
Дебоширофф уж больно страшен! Попалась бы ему лживая сучка Тереза - мухой бы шею-то перекусил!
unprejudiced 06 сентября 2018 | 18:51
На видео Петров и Боширов рассматривают витрину магазина с коллекционными монетами... ну прям точно, доказательство что они отравили! Просто железобетонное. Бу га га ))) Неужели англосаксы сами не понимают как они жалко выглядят?