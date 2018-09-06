Сегодня будут сыграны первые матчи нового международного футбольного турнира «Лига Наций»

Победители турнира получат путевки на Чемпионат Европы.

Лига Наций — новая форма соревнований Национальных футбольных команд, призванная подогреть интерес к матчам сборных, которые раньше проходили без турнирной мотивации. Предполагается, что команды, готовясь к турнирам и отборочным турнирам, теперь будут играть не просто товарищеские матчи, а соревноваться с соперниками примерно одного класса. Для этого все европейские команды поделили 4 лиги и разбили на группы.

Например, сборная России во второй по силе лиге сыграет в группе с Турцией и Швецией. Чтобы поднять сборным мотивацию решено, что по итогам турнира сборные победители получат путевки на Чемпионат Европы. Для сборных, которые играют в Лигах C и D это наиболее реальная возможность отобраться на этот престижный турнир.

Сегодня свои первые матчи в новом турнире сыграют 18 сборных. Самая именитая пара это Германия –Франция . Также многообещающая вывеска у матча сборных Чехии и Украины. Сильнейшие ли составы сборных выйдут на этот матч и как воспримут болельщики новый турнир узнаем уже совсем скоро.

Фактически первым матчем турнира стала игра сборных Казахстана и Грузии , которые играют в лиге D. Матч начался в 17 часов, на данный момент счёт 0:0.