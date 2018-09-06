В октябре у интернет-пользователей могут возникнуть проблемы
Об этом предупредили в корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами. Причина в плановом обновлении системы, — сказала «Эху Москвы» представитель компании Александра Куликова.
По ее словам, к этому процессу в корпорации готовились несколько лет.
Комментарии1
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ematveev 06 сентября 2018 | 18:49
В первых публикациях этой новости несколько братьев-либерастов, по скудоумию своему будучи не в курсе, в спешке заработать свои пару печенек писали под новостью, что данную затею от страха замутили "гэбилы".
Хомяки, аккуратнее.
Не наступите на те же грабли.