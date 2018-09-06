Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению по существу дела о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко

Хамовнический суд Москвы сегодня приступил к рассмотрению по существу дела о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Напомним, юмористы решили расстаться после более 30 лет брака.

Суд отказался выделить в отдельное производство иск о разводе юмористов, рассказал по итогам заседания представитель Петросяна, адвокат Сергей Жорин. На этом ранее настаивал сам юморист, который опасается, что раздел имущества может длиться годами, а значит, и сам развод затянется. По словам Жорина, которого цитирует «Интерфакс», сегодня суд также наложил арест на имущество, которое делят супруги. Адвокат назвал это «стандартной практикой», чтобы никто из сторон процесса не смог забрать себе ничего из спорных вещей. К их числу, например, относятся книги по оккультизму – речь идет о редких изданиях начала прошлого века. По словам источника ТАСС, цена этих томов может доходить до 3 миллионов рублей.

В свою очередь, адвокат Степаненко Елена Забралова заявила, что артистка требует от мужа меньше половины совместно нажитого имущества, а не 80 процентов, как писали СМИ. Петросян предложил своей супруге дорогостоящую квартиру, в которой создавался его музей, но Степаненко она не нужна.

О ходе бракоразводного процесса известно лишь со слов адвокатов, поскольку по просьбе сторон заседания проходят в закрытом от СМИ режиме. Представители сторон регулярно обмениваются различными обвинениями: Забралова, например, жалуется, что Петросян и его адвокат организовали «травлю» юмористки. Жорин же утверждает, что Степаненко затягивает процесс и мешает описи имущества.

Следующее заседание по бракоразводному процессу состоится в Хамовническом суде 11 октября.