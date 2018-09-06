Власти Крыма готовы принять международных специалистов и ознакомить их с ситуацией в Армянске, где недавно произошел выброс химических веществ. Как заявил ТАСС заместитель главы правительства полуострова Дмитрий Полонский, чиновники ничего не замалчивают и ничего не скрывают. До конца сегодняшнего дня должны быть обнародованы результаты анализов, сделанных на севере Крыма после ЧП. Из Армянска вывезли несколько тысяч детей. Местные школы не работают, правительство Крыма называет это «каникулами», — рассказал в эфире «Эха Москвы» побывавший в Армянске блогер Александр Горный.

Выброс неизвестного вещества произошел в Армянске в ночь на 26 августа. По предварительным данным, причиной ЧП стало испарение содержимого кислотонакопителя, который использует филиал компании «Титановые инвестиции». Проводятся экспертизы, СК возбудило уголовное дело.