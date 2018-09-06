Власти Крыма готовы принять международных специалистов и ознакомить их с ситуацией в Армянске
Власти Крыма готовы принять международных специалистов и ознакомить их с ситуацией в Армянске, где недавно произошел выброс химических веществ. Как заявил ТАСС заместитель главы правительства полуострова Дмитрий Полонский, чиновники ничего не замалчивают и ничего не скрывают. До конца сегодняшнего дня должны быть обнародованы результаты анализов, сделанных на севере Крыма после ЧП. Из Армянска вывезли несколько тысяч детей. Местные школы не работают, правительство Крыма называет это «каникулами», — рассказал в эфире «Эха Москвы» побывавший в Армянске блогер Александр Горный.
Выброс неизвестного вещества произошел в Армянске в ночь на 26 августа. По предварительным данным, причиной ЧП стало испарение содержимого кислотонакопителя, который использует филиал компании «Титановые инвестиции». Проводятся экспертизы, СК возбудило уголовное дело.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vasyakirin 06 сентября 2018 | 18:30
Ахренеть выброс неизвестного вещества.....
Ну будет теперь Крымздец в таблице Менделеева!
opiatnovyi63 06 сентября 2018 | 18:42
vasyakirin: А поедут ли специалисты в оккупированный Крым? Чтобы иметь неприятности из-за нарушений режима санкций!
fig_vvam 06 сентября 2018 | 18:49
opiatnovyi63: Что там исследовать. Все давно понятно. К этой катастрофе шли, а дураки ее ускорили.
----
В грубых чертах произошедшее в Армянске в целом понятно. Факторов, как всегда в такой ситуации, несколько, каждый из них серьезен, но наложившись вместе, они создали идеальный шторм, который и привел к катастрофе. Спусковой крючок — пересохшие отстойники из-за дефицита воды плюс жара. Однако даже они привели лишь к запуску катастрофы, а усугубило ее, как можно понять, реально идиотское решение засыпать выпадающие кислотные осадки содой. Формально все верно — кислоту гасят щелочью, здесь химия 7 класса. Но чего не учли — что при реакции нейтрализации выделяется тепло, оно же спровоцировало кислотные испарения и образование тумана, который поднял уже вообще всю дрянь с земли. Природа умерла за неделю, — пишет в ЖЖ блогер Эль Мюрид.
Ликвидировать катастрофу в Армянске прямо сейчас невозможно. Нужны несколько миллионов кубометров воды, причем воды не морской, а пресной. Эта вода необходима для нормализации работы отстойников «Титана». Сколько дополнительных миллионов кубов воды потребуется для проведения рекультивационных работ на зараженной территории — неясно. Проблема, конечно, в том, что воды нет. Ну, то есть нет вообще. Для текущих нужд она еще есть, для аварийно-спасательных мероприятий требуются совершенно неподъемные объемы воды, и даже если бы канал работал, неизвестно, как долго пришлось бы выбирать из него нужные количества. Но канал, как известно, не работает. А на нет и суда нет.
fig_vvam 06 сентября 2018 | 18:32
Кому это вещество неизвестно? специалистам завода и местным экологическим службам?
Что дурака валяете? Всем все известно и эта катастрофа давно предсказывалась
sadda 06 сентября 2018 | 18:38
Надо закрывать завод, без пресной воды он не может работать.
ihor_syvoryj 06 сентября 2018 | 18:47
Рашений Крымокислый Трёхимперский.
Токсичен
Заразен
Синтезируется в ватных мозгах.