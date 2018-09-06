На северном японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7
Оно вызвало оползни и разрушения в городах, — рассказал «Эху Москвы» корреспондент ТАСС Игорь Беляев.
Власти предупреждают о возможных новых толчках, призывают население следить за сейсмической обстановкой и по возможности не посещать опасные места.
Комментарии1
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vasyakirin 06 сентября 2018 | 18:33
«Восток-2018», не с проста две новости рядом?