Российская армия готовится к первым в своей истории стратегическим маневрам
Они названы «Восток-2018». Как пояснил начальник Генштаба Валерий Герасимов, раньше в России проводились учения в отдельных округах. Что касается маневров, то в них примут участие Центральный и Восточный военные округа, Тихоокеанский и Северный флот.
В маневрах, которые пройдут с 11 по 15 сентября, примут участие почти 300 тысяч военнослужащих, а также представители армий Китая и Монголия. Это будут крупнейшие учения в России с 1981-го года.
Комментарии4
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seryj_wolk 06 сентября 2018 | 18:34
Китай ждет, когда трупик рфии проплывет вниз по течению Амура.
popov_m 06 сентября 2018 | 18:36
Пенсии говорите, хххххха!
zurrog_ 06 сентября 2018 | 18:51
Крупнейшие учения с 1981 года...? Помню это время. Через четыре-пять лет начнётся трындец. А через 10 - не станет страны. Но нужно учесть, что тогда этой территорией рулили люди гораздо менее тупые, чем сегодня.
agamasat 06 сентября 2018 | 18:51
чтоб они в болоте все увязли, оловянные солдатики!