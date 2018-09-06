Российская армия готовится к первым в своей истории стратегическим маневрам

Они названы «Восток-2018». Как пояснил начальник Генштаба Валерий Герасимов, раньше в России проводились учения в отдельных округах. Что касается маневров, то в них примут участие Центральный и Восточный военные округа, Тихоокеанский и Северный флот.

В маневрах, которые пройдут с 11 по 15 сентября, примут участие почти 300 тысяч военнослужащих, а также представители армий Китая и Монголия. Это будут крупнейшие учения в России с 1981-го года.