Дмитрий Медведев: Несмотря на ограничительные меры со стороны Запада, российская экономика продолжает рост

Несмотря на ограничительные меры со стороны Запада, российская экономика продолжает рост. Об этом сегодня заявил премьер Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что, согласно майскому указу президента, Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира.

Среди россиян растет социальная напряженность. Этот процесс начался еще в конце прошлого года, — рассказал «Эху Москвы» директор Левада-центра Лев Гудков.

По его словам, социальная напряженность больше всего выросла среди рабочих и представителей малого бизнеса в провинции.