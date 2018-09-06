Дмитрий Медведев: Несмотря на ограничительные меры со стороны Запада, российская экономика продолжает рост
Несмотря на ограничительные меры со стороны Запада, российская экономика продолжает рост. Об этом сегодня заявил премьер Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что, согласно майскому указу президента, Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира.
Среди россиян растет социальная напряженность. Этот процесс начался еще в конце прошлого года, — рассказал «Эху Москвы» директор Левада-центра Лев Гудков.
По его словам, социальная напряженность больше всего выросла среди рабочих и представителей малого бизнеса в провинции.
Комментарии18
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semia 06 сентября 2018 | 18:23
да все у нас растет,Цены,доллар,нефть,пенсионный возраст!
sumars 06 сентября 2018 | 18:32
semia: он реально е****ся
pmasel 06 сентября 2018 | 18:36
Не все . Минэкономразвития, вчера, второй раз за год, понизил прогнозы показателей экономики на 2018 и 2019 года.
putin2018 06 сентября 2018 | 18:24
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Путин 2018 & Медведев 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
advokat52 advokat 06 сентября 2018 | 18:24
это твоя экономика растет уточка
permsky_valenok 06 сентября 2018 | 18:25
Поскольку ранее мы уже последовательно несколько раз пробивали дно, не сообщит ли многоуважаемый премьер-министр о том, на каком этаже мы сейчас находимся в своем бурном росте?
krysodav2 06 сентября 2018 | 18:25
Он так и не оправился от "травмы", бедолага..
y3emen1 06 сентября 2018 | 18:51
krysodav2: наверное ему башку на биопротез заменили
ura_123 06 сентября 2018 | 18:30
Недимон жжёт напалмом)))) Рублик падает,цены растут,а у него ыкономика на подъёме!
Почему не похмелили после спортивной травмы?
krs_sk 06 сентября 2018 | 18:32
На ммвб вообще стабильность )
shoorah 06 сентября 2018 | 18:33
Как утверждают экономисты, действительно растёт. Где-то на 0,1% в год. Согласитесь, это же нельзя назвать падением. Опять нам не наврали.
savour 06 сентября 2018 | 18:36
"Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите"©
vot_eto_da 06 сентября 2018 | 18:36
А мужики-то не знают
spbdweller 06 сентября 2018 | 18:36
согласно майскому указу президента, Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира
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Ну, если это можно сделать указом, то почему в пятерку, нужно сразу становиться первыми.
oneoretwo 06 сентября 2018 | 18:39
...убогий..."растет" она - экономика - только в ваших головах и, может быть, внутри кремлевской стены... а более - нигде....
venq 06 сентября 2018 | 18:40
растет, а стволик слабенький. чуть выше дециметра вырастет - стволик весь ломается, а потом опять заново растет. :D
compare 06 сентября 2018 | 18:42
уже не смешной юмор у премьера...ему что,новый пресс-секретарь не сказал,какое сегодня число и год?
mamiluk 06 сентября 2018 | 18:44
"Несмотря на ограничительные меры со стороны Запада, российская экономика продолжает рост.."
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теперь россияне должны верить всему тому, что говорит власть-любое сомнение-есть предательство и измена "Родине олигархов"....Кстати, теперь все ПРОСЧЁТЫ,ПРОВАЛЫ и даже ПОРАЖЕНИЯ-режим традиционно будет выдавать за успех...(кстати, можете полистать историю)