Совбез ООН обсуждает новые данные по делу Скрипалей, которые предоставила накануне британская сторона
На этой встрече настоял Лондон. Накануне Тереза Мэй вновь обвинила высшее руководство России в причастности к преступлению. По ее словам, двое обвиняемых Александр Петров и Руслан Боширов – сотрудники ГРУ. Имена, скорее всего, вымышленные. Сегодня британские издания пишут, что Лондон может прибегнуть к кибератакам против России, а также запрету на въезд отдельных граждан в Великобританию. В Кремле и МИДе все обвинения Лондона в адрес России отвергают, — считает это провокацией член комитета Совета Федерации по обороне Ольга Ковитиди.
По словам сенатора, Скрипали удерживаются на территории Великобритании незаконно.
Сергей Скрипаль не выходит с родственниками на связь, поэтому они не знают, жив ли он. Так говорит племянница бывшего полковника ГРУ Виктория Скрипаль.
Виктория Скрипаль напомнила, что ее сестра Юлия во время последнего телефонного разговора говорила о своем желании вернуться в Россию.
Россия не признает свою вину в отравлении Скрипалей, какие бы веские доказательства ни представила Великобритания. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.
Он добавил, что у Великобритании нет серьезных рычагов давления на Россию.
Тереза Мэй пролила свет на российскую разведслужбу, менее известную, чем ФСБ, причастную к вмешательству в американские выборы и руководящую действующими по всему миру хакерскими группировками, — отмечают некоторые мировые СМИ.
Для предотвращения в будущем выпадов России против Запада, подобных делу Скрипалей, потребуется её единодушное осуждение: что-либо менее значительное станет для Москвы сигналом, что уклонение от ответственности имеет благодарную аудиторию за рубежом и даст ГРУ понять, что Британия и Европа разобщены, слабы и могут быть разрушены, — пишет сегодня Телеграф. – Отравление Скрипаля и его дочери, а также двух граждан Великобритании было «актом войны» со стороны России, подчеркивает газета, вынося эту фразу в заголовок статьи.
Если Путин и ГРУ этим покушением преследовали какую-то стратегическую цель, то ею могла быть «проверка на прочность единства Европы в условиях суматохи с Брекзитом», пишет Гардиан. – Поэтому «в политической битве за континент свидетельства, собранные британскими спецслужбами, могут играть важную роль» (перевод сайта Инопресса).
Холодное изложение результатов следствия было чрезвычайно важным: отрицание Россией причастности к преступлению теперь теряет всякий смысл. И, во-вторых, британские следователи проделанной работой показали, что никто не должен сомневаться в мощи правового государства, пишет немецкая «Зюддойче Цайтунг».
Новые подробности расследования показывают мировой общественности, почему санкции против коррумпированного режима Путина настолько важны: всякий, кто хотя бы теоретически может оказаться рядом с убийцами, пренебрегающими безопасностью невинных людей, кровно заинтересован в том, чтобы санкции продолжались, замечает Уолл-стрит джорнал.
Французская Монд пишет, что доказательств собрано достаточно, чтобы официально предъявить обвинение двум подозреваемым в покушении на убийство и в использовании запрещенного отравляющего вещества. Издание называет проведенное Скотланд-ярдом расследование покушения на Скрипалей «одним из самых сложных в истории» британской полиции.
Газета «Таймс» приводит мнение британских должностных лиц, по мнению которых российское ГРУ всё чаще предпочитает огульное отрицание приписываемых ему деяний, не слишком заботясь о правдоподобности своих аргументов.
Комментарии7
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putin2018 06 сентября 2018 | 18:16
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andreykochnev 06 сентября 2018 | 18:19
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
jjuddgge_ddrredd 06 сентября 2018 | 18:17
СОВБЕЗ ООН? Типа, "Я в Лигу Наций пожалуюсь"(с)..)))
Забавно наблюдать за бурлением в новостях о Скрипалях и допинге в рос. спорте.
У Меня эти новости вызывают зевоту, скушно же.
Кто у Власти сейчас в стране?
Правильно, гэбисты. Везде одни гэбисты - Президент, Администр. Президента, правительство, губернаторы, банки, корпорации...
А чем обычно занимаются спец. службы? Чему их учат? Что Они готовы делать? Под что они заточены? Ы?
Обманывать противника и ликвидировать Врагов.
Как выиграть в спорте, где соперник часто сильней тебя? Разработать гос. программу по применению допинга в спорте высших достижений. Золото Сочи есть! Ур-ра! Можно отчитаться перед начальством и получить новые звёздочки на погонаххх...
Что делать с Врагами? Ликвидировать! Немцов, Литвиненко, Политковская. Скрипали? И Скрипалей! Враги же. Так шта всё логично.
Но. Если ликвидировать - то концы надо в воду прятать. Что бы ничто не торчало. Никакой "Новичок". Как с Березовским, например. ОТЛ сработано! В случае Скрипалей, как сказал Венедиктов - у отравителей руки из жопы растут. Полный непрофессионализм организаторов и исполнителей,тьфу!
А Литвиненко? Думали, никто не поймёт, что это - полоний. И? Мудрят в ФСБ. Себе во вред. Есть же испытанное - смерть клиента при имитации попытки ограбления. Работает отлично! Но ФСБ не ищет лёгких путей, а ищет... приключений на свою жопу...хе-хе....
idruker 06 сентября 2018 | 18:41
jjuddgge_ddrredd: Если счистить кривляния с твоего поста, то вобщем все изложено верно.
kottigr1 06 сентября 2018 | 18:19
Попрут теперь РФ не только из СБ ООН, но и из ООН вообще.. Как страну-оккупанта и террориста..
Кстати пора бы вспомнить, что РФ в ООН находится на "птичьих правах"..
Открываете Устав ООН и читаете статью 23, п.1, в которой перечисляются страны-постоянные члены Совета Безопасности. Увы, Российской Федерации среди них НЕТ! До сего дня там указан Союз Советских Социалистических Республик. РФ на этом месте сидит временно по просьбе 11-ти стран. "В письме от 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран - членов Содружества Независимых Государств."
Если часть этих стран из числа этих 11-ти поставят вопрос о прекращении этого представительства, ООН вынужден будет пересмотреть текущий порядок дел.
Тем более СНГ, которую сейчас в СБ ООН временно представляет РФ, существует лишь на бумаге, а в реальности её покинули уже многие страны..
kryimzdick 06 сентября 2018 | 18:32
Европа сама виновата. Им сбивают пассажирские самолеты - они с Путиным целуются
vargor 06 сентября 2018 | 18:38
Ну и наглецы! Врут и не краснеют. Доказательств вины обыкновенных туристов как не было, так и нет. Кроме "хайли лайкли" ничего конкретного не предъявлено. Доказали британцы, что двое туристов действительно отравили Скрипалей? Нет! Ну и чего обманывать и дурить весь мир, как Пауэлл с фальшивой пробиркой? Ни стыда, ни совести.