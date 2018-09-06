Совбез ООН обсуждает новые данные по делу Скрипалей, которые предоставила накануне британская сторона

На этой встрече настоял Лондон. Накануне Тереза Мэй вновь обвинила высшее руководство России в причастности к преступлению. По ее словам, двое обвиняемых Александр Петров и Руслан Боширов – сотрудники ГРУ. Имена, скорее всего, вымышленные. Сегодня британские издания пишут, что Лондон может прибегнуть к кибератакам против России, а также запрету на въезд отдельных граждан в Великобританию. В Кремле и МИДе все обвинения Лондона в адрес России отвергают, — считает это провокацией член комитета Совета Федерации по обороне Ольга Ковитиди.

По словам сенатора, Скрипали удерживаются на территории Великобритании незаконно.

Сергей Скрипаль не выходит с родственниками на связь, поэтому они не знают, жив ли он. Так говорит племянница бывшего полковника ГРУ Виктория Скрипаль.

Виктория Скрипаль напомнила, что ее сестра Юлия во время последнего телефонного разговора говорила о своем желании вернуться в Россию.

Россия не признает свою вину в отравлении Скрипалей, какие бы веские доказательства ни представила Великобритания. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

Он добавил, что у Великобритании нет серьезных рычагов давления на Россию.

Тереза Мэй пролила свет на российскую разведслужбу, менее известную, чем ФСБ, причастную к вмешательству в американские выборы и руководящую действующими по всему миру хакерскими группировками, — отмечают некоторые мировые СМИ.

Для предотвращения в будущем выпадов России против Запада, подобных делу Скрипалей, потребуется её единодушное осуждение: что-либо менее значительное станет для Москвы сигналом, что уклонение от ответственности имеет благодарную аудиторию за рубежом и даст ГРУ понять, что Британия и Европа разобщены, слабы и могут быть разрушены, — пишет сегодня Телеграф. – Отравление Скрипаля и его дочери, а также двух граждан Великобритании было «актом войны» со стороны России, подчеркивает газета, вынося эту фразу в заголовок статьи.

Если Путин и ГРУ этим покушением преследовали какую-то стратегическую цель, то ею могла быть «проверка на прочность единства Европы в условиях суматохи с Брекзитом», пишет Гардиан. – Поэтому «в политической битве за континент свидетельства, собранные британскими спецслужбами, могут играть важную роль» (перевод сайта Инопресса).

Холодное изложение результатов следствия было чрезвычайно важным: отрицание Россией причастности к преступлению теперь теряет всякий смысл. И, во-вторых, британские следователи проделанной работой показали, что никто не должен сомневаться в мощи правового государства, пишет немецкая «Зюддойче Цайтунг».

Новые подробности расследования показывают мировой общественности, почему санкции против коррумпированного режима Путина настолько важны: всякий, кто хотя бы теоретически может оказаться рядом с убийцами, пренебрегающими безопасностью невинных людей, кровно заинтересован в том, чтобы санкции продолжались, замечает Уолл-стрит джорнал.

Французская Монд пишет, что доказательств собрано достаточно, чтобы официально предъявить обвинение двум подозреваемым в покушении на убийство и в использовании запрещенного отравляющего вещества. Издание называет проведенное Скотланд-ярдом расследование покушения на Скрипалей «одним из самых сложных в истории» британской полиции.

Газета «Таймс» приводит мнение британских должностных лиц, по мнению которых российское ГРУ всё чаще предпочитает огульное отрицание приписываемых ему деяний, не слишком заботясь о правдоподобности своих аргументов.